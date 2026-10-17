Vidéo : la magie des remplaçants renverse la situation, l'Inter échappe au choc du début de match face à Bologne

L'Inter Milan a renversé son retard précoce pour s'imposer logiquement (3-1) face à Bologne, ce samedi soir, au stade Renato Dall'Ara, dans le cadre de la septième journée de Serie A.

Le tenant du titre conserve ainsi sa place de leader au classement, toujours invaincu, grâce à l'impact décisif de ses remplaçants en seconde période.

Bologne a surpris son visiteur par un pressing efficace, et Tommaso Pobega a ouvert le score pour les locaux à la 10e minute, profitant d'un ballon récupéré par Juan Miranda sur Luis Henrique, avant de filer et de trouver la cible.

Pobega a failli doubler la mise à la 40e minute, mais sa frappe à bout portant a heurté la barre transversale.

Avant la fin de la période, l'Inter a égalisé à la 44e minute par une tête de Marcus Thuram, sur un centre de Nicolo Barella.

Domination et décision tardive

En seconde période, l'Inter a imposé sa domination, et le remplaçant Carlos Augusto, entré à la place de Federico Dimarco, a été récompensé par le but de l'avantage (2-1) à la 69e minute, dès sa première touche de balle, après un centre de Piotr Zielinski.

Petar Sucic a gâché l'occasion de sceller le résultat à la 76e minute lorsqu'il a tiré à côté du but d'une position proche.

Dans les dernières minutes, l'arbitre a refusé un but d'Ange-Yoan Bonny pour hors-jeu (82e), avant que le joueur ne se rachète et ne conclue le triplé à la 83e minute, sur une passe décisive de Carlos Augusto.

L'Inter porte son total à 19 points en tête du classement, tandis que Bologne reste bloqué à 5 points et occupe provisoirement la 14e place.

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