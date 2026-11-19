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La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé ce jeudi le logo officiel et l'identité visuelle de la Coupe d'Afrique des nations 2027, baptisée « Pamoja 2027 », qui se disputera au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.

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Il s'agira d'une édition historique, puisque trois pays d'Afrique de l'Est accueilleront le tournoi.

Le logo s'inspire du bouclier, l'un des plus anciens symboles du patrimoine, de l'identité et de la force en Afrique.

Le logo a été présenté pour la première fois dans les trois pays, 212 jours avant le coup d'envoi du tournoi, prévu le 19 juin 2027.

Pierre angulaire de l'identité visuelle du tournoi, le logo porte un message : « Honorer notre passé, célébrer notre culture et exprimer l'Afrique de demain ».

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Le bouclier, un symbole qui unit les trois pays

Les designers se sont inspirés du bouclier traditionnel d'Afrique de l'Est, symbole d'identité, de protection, de fierté et d'appartenance que les peuples de la région se transmettent de génération en génération.

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Le bouclier revêt une signification particulière en matière d'unité, puisqu'il figure sur les emblèmes nationaux des trois pays hôtes, reflet de l'histoire et des traditions communes aux peuples du Kenya, de la Tanzanie et de l'Ouganda.

Formé de deux cercles égaux qui se croisent, le bouclier constitue la base de la nouvelle identité visuelle et fait le lien entre l'artisanat africain traditionnel et l'audace du design contemporain de l'Afrique moderne.

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Le trophée au cœur du logo

Au centre du bouclier figure une représentation du trophée de la Coupe d'Afrique des nations, surmontée de la carte du continent africain et portant le nom de la CAF, en référence au trophée le plus prestigieux du football africain et au rôle du tournoi, qui rassemble les cultures, les identités et les ambitions du continent.

Le design célèbre également le patrimoine artistique de l'Afrique de l'Est, à travers des perles colorées et des motifs géométriques inspirés de l'artisanat traditionnel, des textiles et des arts du tissage.

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Les couleurs des trois pays se retrouvent dans le logo : le rouge et le noir en haut du bouclier, le vert et le jaune de part et d'autre du trophée, et le bleu à sa base.

3 pays, une même vision

La nouvelle identité visuelle ne se limite pas au logo principal : elle comprend également une série de 12 motifs de bouclier reflétant le caractère propre à chaque pays.

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Le design du Kenya repose sur de larges lignes horizontales exprimant la force, le patrimoine et l'appartenance, tandis que celui de la Tanzanie présente des lignes obliques inspirées de son drapeau national, symbolisant le mouvement, la terre et l'eau. Le design de l'Ouganda, lui, utilise des couleurs chaudes en dégradé, ainsi que la grue couronnée, pour célébrer la fierté, la culture et l'esprit du pays.

Ces éléments seront visibles dans les stades, sur les plateformes numériques et lors des événements du tournoi, afin de faire découvrir les couleurs, les cultures et les récits de l'Afrique de l'Est aux amateurs de football du monde entier.

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Que signifie « Pamoja » ?

Le mot « Pamoja » signifie « ensemble » en swahili, langue commune aux trois pays. Ce nom traduit l'esprit du tournoi et le partenariat historique entre le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda, pour la première édition de la Coupe d'Afrique des nations organisée conjointement par trois pays.

La décision de la Confédération africaine de football (CAF) d'attribuer l'organisation du tournoi aux trois pays, en 2023, se voulait à la fois symbolique et stratégique.

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Symbolique, car elle marque le retour du tournoi en Afrique de l'Est pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle : le dernier pays de la région à avoir accueilli la CAN est l'Éthiopie, en 1976. Toute une génération de supporters de la région n'a donc jamais vécu l'organisation de la compétition continentale sur ses terres.