L'Inter Milan a stoppé la série de victoires de Côme en s'imposant par deux buts à zéro, lors de la rencontre qui les a opposés ce dimanche, dans le cadre de la 11e journée du Championnat d'Italie.

Les deux buts de l'Inter ont été inscrits par Francesco Pio Esposito (12e) et Marcus Thuram (19e).

L'Inter porte ainsi son total à 28 points, à la deuxième place du Championnat d'Italie, derrière le leader la Lazio avec un point de retard, tandis que Côme reste bloqué à 23 points, à la cinquième place.

La série de victoires de Côme, qui s'était imposé lors de ses 6 derniers matches toutes compétitions confondues, a pris fin, le club quittant le carré d'as où le Milan AC, quatrième, le devance d'un point.