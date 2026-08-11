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Vidéo : l'inauguration face à Al Ahly, à quoi ressemble le nouveau vestiaire du Barça

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Des changements spectaculaires

Le FC Barcelone a dévoilé, ce mardi, des images de superbes aménagements dans les vestiaires du Camp Nou, à la suite des travaux de rénovation menés récemment.

Le Camp Nou s'apprête à accueillir de nouveau les matches du FC Barcelone après une interruption de trois mois, l'équipe de Hansi Flick devant retrouver son stade le 19 août pour affronter Al Ahly d'Égypte dans le cadre du Trophée Joan Gamper.

 Ce match sera marqué par l'inauguration des nouveaux vestiaires, tandis que la première rencontre de l'équipe à domicile en Liga aura lieu le jeudi 27 août face à l'Athletic Bilbao.

Le club a publié une vidéo sur ses comptes de réseaux sociaux montrant les évolutions intérieures du stade blaugrana, qui a connu une amélioration notable depuis le dernier match contre le Real Betis le 17 mai.

 Une entreprise de construction a mis à profit la trêve estivale pour accélérer les travaux de rénovation du stade, dans le but d'ouvrir le troisième anneau au cours de la saison 2026/2027.

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Selon le journal « Sport », l'objectif initial était d'ouvrir cet anneau en octobre afin d'augmenter la capacité actuelle du stade, qui est de 62 000 spectateurs.

 Le FC Barcelone souhaite également accélérer le transfert des supporters des équipes visiteuses vers cette zone, ce qui mettrait fin aux désagréments causés par certains supporters des équipes adverses aux membres du club barcelonais lors de certains matches, en particulier en Ligue des champions.

Toutefois, les derniers calendriers à l'étude repoussent l'inauguration du troisième anneau à la fin du premier trimestre, voire au début du deuxième trimestre 2027, soit entre les mois de février et avril.

Ensuite débutera l'installation de la toiture qui protégera l'ensemble du stade, un chantier qui nécessitera le retour du FC Barcelone au stade olympique Lluís Companys durant la première moitié de la saison 2027/2028.



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