L'Atlético Madrid a adressé un message cinglant au Real Madrid et à son entraîneur José Mourinho, réclamant l'arrêt de ce qu'il a qualifié de « harcèlement des arbitres », au lendemain de la polémique née du derby de la capitale espagnole au stade Riyadh Air Metropolitano.

Les retombées du derby se poursuivent encore le lendemain de la rencontre, une atmosphère de joie régnant au sein de l'Atlético Madrid après cette victoire, avant la trêve qui s'étend sur trois semaines, tandis que le Real Madrid estime avoir été victime d'une grave injustice arbitrale.

Mourinho a illustré cette position lors de la conférence de presse, après avoir présenté une image comportant deux séquences prêtant à polémique, ce qui a poussé le club madrilène à répondre au technicien portugais.

L'Atlético Madrid a diffusé son message sur ses comptes de réseaux sociaux, en ayant recours lui aussi à une imprimante, écrivant : « Arrêtez le harcèlement des arbitres maintenant », accompagné d'une photo de Mourinho dans la salle de conférences du stade Riyadh Air Metropolitano, présentant l'image imprimée qui avait suscité la polémique quelques minutes auparavant.





Diego Simeone, l'entraîneur de l'Atlético, avait déjà répondu au technicien portugais depuis le même siège, quelques minutes après l'incident, en déclarant : « Tout n'est pas permis. Peu importe que votre nom soit Mourinho, Flick ou Simeone, il n'est pas admissible de franchir les limites du respect. »

Le club a réaffirmé son attachement à ce message, après avoir déjà adressé des critiques ironiques lors de précédents derbies, à travers des publications faisant allusion à la « machine » médiatique.



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