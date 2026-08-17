Le Portugais João Cancelo a réalisé son rêve de rejoindre définitivement le Barça, après avoir mis fin à son engagement avec Al-Hilal en Arabie saoudite et décidé de retourner au club catalan lors d'un transfert libre, entamant ainsi un nouveau chapitre de sa carrière sous le maillot du Barça avec un contrat qui court jusqu'en juin 2029.

Selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, Cancelo est arrivé à Barcelone à la mi-journée, en prévision de la signature de son nouveau contrat avec le club, après avoir réussi à résilier son contrat avec Al-Hilal, auquel il restait une saison, pour retrouver l'équipe dont il avait défendu les couleurs auparavant sous forme de prêt.

Le latéral portugais connaît bien l'ambiance du Barça, après avoir joué pour le club lors des saisons 2023-2024 et 2025-2026, la première sous la direction de Xavi Hernández en provenance de Manchester City, et la seconde avec Hansi Flick après son arrivée en prêt en provenance d'Al-Hilal en janvier dernier, avant que son désir de rester ne devienne enfin réalité.

Al-Hilal avait dans un premier temps demandé 10 millions d'euros en échange du départ de Cancelo, mais le joueur a réussi à pousser le club saoudien à rompre son contrat, profitant du fait qu'il n'entrait pas dans les plans de l'entraîneur Simone Inzaghi, ainsi que du besoin d'Al-Hilal de réduire le nombre de ses joueurs étrangers conformément aux règlements du championnat saoudien.

Avant de quitter l'Arabie saoudite en direction de Barcelone, Cancelo a publié une photo prise à l'intérieur de l'avion et écrit un bref commentaire qui indiquait clairement sa destination : « De retour à la maison », en référence à son attachement au club catalan et à son désir de longue date de retrouver ses rangs.

Le joueur portugais a exprimé sa grande joie de voir la transaction aboutir, affirmant avoir tout fait pour revenir au Barça, au point de révéler qu'il était prêt à renoncer à une partie de son salaire pour réaliser son souhait, indiquant qu'il avait dit à Deco que ses options étaient claires : « Soit rejoindre le Barça, soit rester à Al-Hilal sans temps de jeu régulier. »

Cancelo a ajouté que le Barça représentait pour lui un club exceptionnel, insistant sur son désir d'aider l'équipe à être compétitive et à remporter le plus grand nombre de titres possible, au moment où le club poursuit la construction d'un effectif solide pour la nouvelle saison.

Cancelo possède un atout important : sa capacité à évoluer aux postes de latéral droit et de latéral gauche, ce qui offre à Flick une flexibilité supplémentaire dans son onze de départ, tandis que le joueur estime que son retour cette fois-ci est différent, après être passé du statut de simple joueur prêté à celui de joueur lié au Barça par un contrat de trois saisons.

Aucune cérémonie de présentation officielle ne devrait être organisée pour le Portugais, étant donné qu'il connaît déjà l'ambiance du club et qu'il a déjà porté le maillot du Barça, mais son arrivée cette fois-ci revêt une signification différente : Cancelo revient à « la maison » qui le poursuivait depuis la fin de sa première expérience avec l'équipe.