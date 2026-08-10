Erling Haaland, l'attaquant de Manchester City, a été stupéfait après être devenu une attraction touristique durant ses vacances postérieures à la Coupe du monde.

L'attaquant de Manchester City, âgé de 26 ans, profite du repos après une Coupe du monde inoubliable, Haaland ayant inscrit sept buts avant que le formidable parcours de la Norvège ne prenne fin face à l'Angleterre en quart de finale.

L'attaquant s'est envolé vers la Sicile pour profiter du soleil avant le coup d'envoi de la nouvelle saison de Premier League.

Mais selon le journal « The Sun », il semble que Haaland soit devenu un véritable monument touristique après qu'un bateau rempli de gens en liesse a accosté à côté de son yacht de luxe pour le voir en personne.

Les supporters se sont également empressés de prendre des photos de Haaland, dont le nombre d'abonnés sur Instagram a fortement augmenté durant la Coupe du monde, avant de repartir.

Les images de l'incident se sont largement répandues depuis leur mise en ligne sur YouTube et les réseaux sociaux.

Dans la vidéo, le joueur a déclaré : « Ils font des tours en bateau touristique. Allez conduire vos voitures jusqu'à l'endroit où séjourne Haaland. Venez voir l'endroit où séjourne Erling Haaland. Je n'ai jamais vu une chose pareille. »

Mais la période d'éloignement de l'attaquant des terrains touche à sa fin, puisqu'il doit revenir à City avant l'affrontement du Community Shield face à Arsenal, dimanche.

Ce sera la première fois que Haaland sera disponible depuis qu'Enzo Maresca a remplacé Pep Guardiola sur le banc de l'Etihad Stadium.



