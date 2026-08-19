Vidéo : il a reçu deux cadeaux, le Real Madrid présente officiellement Bernardo Silva

Le Real Madrid a organisé ce mercredi la cérémonie de présentation de sa nouvelle recrue, Bernardo Silva, au sein de sa cité sportive, en présence du président du club Florentino Pérez et du président d'honneur José Martínez « Pirri ».

Selon le site officiel du club madrilène, « Pérez a accueilli le joueur portugais dans la salle du conseil d'administration, avant que Silva ne signe son contrat avec le club, courant sur deux saisons jusqu'au 30 juin 2028 ».





Après la signature des contrats, Bernardo Silva a reçu deux cadeaux : une reproduction miniature du stade du Real Madrid et une montre, ainsi que le maillot de l'équipe floqué de son nom et du numéro 20 ».









Silva représente la dernière recrue du Real Madrid lors de la fenêtre des transferts estivaux, venant s'ajouter au projet de l'entraîneur José Mourinho, qui a repris les rênes de l'équipe madrilène.

Le joueur portugais bénéficie de la confiance de Mourinho, qui le voit comme un élément capable d'apporter davantage d'expérience et de souplesse au milieu de terrain du Real Madrid, notamment après l'échec du club dans le dossier Rodri, qui a rejoint le Barça.









Selon le journal Marca, « Silva pourrait débuter comme titulaire lors du premier match du Real Madrid en Liga face à l'Espanyol, aux côtés de Federico Valverde, en raison du manque de disponibilité d'Aurélien Tchouaméni ».