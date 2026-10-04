Vidéo : Ibrahimovic désigne son favori pour le Ballon d'Or

La légende du football suédois Zlatan Ibrahimović a donné son avis sur le choix du candidat le plus méritant pour le Ballon d'Or 2026.

Alors que Thierry Henry ne l'a même pas inclus parmi ses deux favoris, Zlatan Ibrahimović a estimé que Lamine Yamal, le joueur du Barça, était le candidat le plus digne du Ballon d'Or 2026.

La star âgée de 19 ans fait partie des principaux candidats pour remporter ce qui est largement considéré comme la plus importante récompense individuelle du football, après avoir brillé la saison dernière aussi bien avec le Barça qu'avec l'Espagne.

Yamal a remporté le titre de la Liga et la Coupe du monde. Il a également reçu le prix du meilleur joueur de la Liga cette année.

Le jeune homme, qui avait terminé deuxième lors du vote de l'an dernier, menait une véritable campagne avant le scrutin. Il a exposé ses arguments dans une série d'interviews le mois dernier, déclarant : « Il y a eu de grandes stars du football, comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Diego Maradona... mais personne n'a accompli autant de choses aussi tôt. »

Il a ajouté : « Il y a eu l'exemple de Pelé, mais personne ne l'a fait récemment. »

Interrogé sur son choix pour le Ballon d'Or, l'ancienne star du Barça a répondu à une série de questions rapides que lui a posées la chaîne ESPN lors de la soirée de lancement de FC 27 à New York, en disant : « Yamal ».









À l'inverse, Henry a préféré le rival de Yamal, la star du Real Madrid, Kylian Mbappé.

Le collègue d'Ibrahimović sur Fox Sports a déclaré plus tôt ce mois-ci : « C'est Kylian Mbappé. Oui, certains me diront qu'il n'a rien gagné. Je pense que cela s'est déjà produit dans l'histoire de la récompense, certains devraient se pencher sur la question. »

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Il a ajouté : « Mais pour moi, c'est Kylian. Quand on voit ce qu'il a accompli sur le plan individuel... meilleur buteur de la Ligue des champions, meilleur buteur de la Liga et meilleur buteur de la Coupe du monde également. Michael Olise a le même palmarès en matière de passes décisives. »

Henry a ajouté : « Je voulais simplement souligner qu'il y a de nombreux candidats, et ce ne sont pas des candidats ordinaires, en toute honnêteté. Mais personnellement, je choisirais Mbappé. Et Michael Olise n'est pas loin derrière lui. »

Le Portugais.