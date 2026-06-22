Hossam Hassan, le sélectionneur de l’Égypte, a réussi son pari en battant la Nouvelle-Zélande ce mardi, lors de la 2ᵉ journée du groupe 7 des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Les Kiwis avaient pourtant ouvert le score dès la 15e minute par Finn Sormann, mais les Pharaons, dominateurs, ont finalement égalisé à la 59e minute. Bien lancé par le latéral droit Mohamed Hani, Zico a placé une tête puissante pour son troisième but en quatre sélections.

Zico, 29 ans, totalise désormais trois buts en quatre sélections, ayant déjà frappé contre la Russie et le Brésil en matches amicaux avant la Coupe du monde.









Hossam Hassan, le sélectionneur des Pharaons, lui a accordé sa confiance, le préférant à plusieurs autres attaquants, et l’a aligné d’entrée lors des deux rencontres de la Coupe du monde contre la Belgique et la Nouvelle-Zélande.

L’attaquant des Pyramids a justifié la confiance de son sélectionneur en brillant déjà lors des rencontres de préparation et en offrant ce mercredi une réalisation cruciale aux Pharaons.

Il a également servi la passe décisive sur le deuxième but des Pharaons, inscrit par son coéquipier Mohamed Salah.

D’après le spécialiste des statistiques « Opta », Zico est devenu le premier joueur de l’histoire des Pharaons à marquer et à offrir une passe décisive lors d’un même match de Coupe du monde.