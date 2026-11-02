Vidéo : Hamza Abdelkrim secoue les filets, et le Barça le décrit en deux mots

Le FC Barcelone a vanté les qualités de son jeune attaquant égyptien Hamza Abdelkarim (18 ans), à quelques heures du match face au club anglais d'Aston Villa.

Le FC Barcelone reçoit Aston Villa au Camp Nou demain, mardi soir, dans le cadre de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Abdelkarim participe aux entraînements du FC Barcelone avec une application manifeste, dans l'espoir d'obtenir davantage de temps de jeu avec l'entraîneur allemand Hansi Flick.

Le FC Barcelone a publié sur son compte « X » une vidéo montrant Hamza Abdelkarim lors d'un entraînement du Barça, où il a réussi à marquer un but d'une belle manière.

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Abdelkarim a reçu le ballon devant la surface pour décocher une superbe frappe qui a fini au fond des filets.

Le FC Barcelone a commenté la vidéo : « Buteur-né ».