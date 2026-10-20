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Abobakr El Mokadem
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Vidéo : folie au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain écrase Barcelone avec un quadruplé dramatique

Paris Saint-Germain vs FC Barcelone
Paris Saint-Germain
FC Barcelone
Ligue des Champions
France
Espagne

Le Paris Saint-Germain a signé une victoire spectaculaire face à son hôte le Barça, sur le score de 4-2, lors de la rencontre qui les a opposés ce soir au Parc des Princes, dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions d'Europe.

Le Paris Saint-Germain porte ainsi son total à 9 points, conservant un parcours parfait et la première place, tandis que le Barça recule à la cinquième position avec 6 points, après avoir concédé sa première défaite européenne de la saison.



Le Paris Saint-Germain a ouvert le score à la 38e minute par l'intermédiaire de Désiré Doué, profitant d'une mauvaise passe de Lamine Yamal pour conclure au fond des filets.



En seconde période, le Barça a mis la pression et a mené plusieurs offensives dangereuses, jusqu'à ce que l'arrière droit Xavi Espart parvienne à égaliser à la 55e minute.



Le but est venu d'une passe remarquable de Fermín López, Espart filant pour conclure au fond des filets.

À la 72e minute, Lucas Hernández a inscrit le deuxième but du Paris Saint-Germain d'une tête remarquable, après un service de Désiré Doué.



Le suspense s'est poursuivi après que Lamine Yamal a de nouveau égalisé pour le Barça à la 79e minute, au terme d'une percée splendide sur le côté gauche et d'une frappe au fond des filets d'une manière tout à fait remarquable.



Mais le Barça n'a pas longtemps savouré cette égalisation, Vitinha ayant inscrit le troisième but de Paris à la 81e minute, profitant d'un ballon repoussé hors de la surface pour décocher une frappe enroulée qui a logé le ballon dans les filets du Barça.



À la 86e minute, Paris a mis fin aux espoirs du Barça après que Fabián Ruiz a marqué le quatrième but, profitant d'un centre remarquable d'Achraf Hakimi.



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