Le défenseur portugais Diogo Dalot, joueur de Manchester United, a publié une vidéo dans laquelle il apparaît aux côtés de son compatriote Cristiano Ronaldo, capitaine de la sélection portugaise et star d'Al-Nassr.

Après avoir battu le pays de Galles 1-0 lors de la première journée du groupe 4 de la première voie de la Ligue des nations, « Dom » et ses coéquipiers se préparent à affronter la Norvège dimanche prochain, lors de la deuxième journée.

Le duo apparaît dans la vidéo à l'intérieur d'une petite voiture, sur le chemin de l'entraînement. Ronaldo était assis au volant tandis que Dalot commentait avec spontanéité, ce qui a donné une tournure amusante à la scène.

Le journal Marca a rapporté : « Diogo Dalot a partagé des moments particuliers avec Cristiano Ronaldo lors du stage d'entraînement de la sélection portugaise. »

Et de poursuivre : « Le défenseur de Manchester United a fait l'éloge des talents de conducteur de Ronaldo, affirmant qu'il était également doué dans ce domaine. »

En commentant cette même vidéo, le compte du réseau TNT a écrit avec humour : « Quelle que soit ta fortune, il n'arrivera jamais que Cristiano Ronaldo soit ton chauffeur personnel, comme pour Diogo Dalot. »





Après une longue polémique au sujet du niveau de Ronaldo, à la suite de l'élimination du Portugal de la Coupe du monde 2026, le nouveau sélectionneur de l'équipe, Jorge Jesus, a décidé de retenir la légende portugaise dans sa première liste.

João Félix a mené le Portugal à la victoire en inscrivant l'unique but de la rencontre face au pays de Galles, tandis que Ronaldo a été remplacé en seconde période.