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Le Borussia Dortmund a arraché le match nul 1-1 sur la pelouse d'Arsenal, mardi soir à l'Emirates Stadium, lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Le club allemand est revenu au score en seconde période, après l'ouverture du score précoce des locaux signée Viktor Gyökeres.

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À l'issue de ce match nul, Arsenal occupe provisoirement la cinquième place avec 11 points, tandis que le Borussia Dortmund est provisoirement septième avec 10 points.

Arsenal a entamé la rencontre en exerçant une nette pression offensive, et Noni Madueke a failli délivrer la première passe décisive après deux minutes seulement : parti du côté droit, il a adressé un centre à Christos Tzolis, mais ce dernier a envoyé sa frappe au-dessus de la barre. Gyökeres a répondu par une tentative de l'extérieur de la surface à la 4e minute, sans réellement inquiéter Gregor Kobel.

Arsenal a poursuivi ses offensives et a fini par ouvrir le score à la 10e minute. Servi sur le côté droit, Madueke a transmis le ballon à Gyökeres, qui a décoché une puissante frappe du pied droit depuis l'extérieur de la surface. Le ballon a survolé Kobel, le gardien de Dortmund, avant de finir au fond des filets, donnant l'avantage 1-0 à son équipe.

Le club londonien a failli doubler la mise à la 15e minute, lorsque Tzolis a percé côté gauche avant de tenter une frappe enroulée, repoussée par Kobel. Le ballon est ensuite revenu sur Madueke, qui n'a pas su en tirer profit. Dortmund s'est progressivement montré plus entreprenant, et Felix Nmecha a frappé au-dessus de la barre à la 24e minute, après avoir récupéré le ballon à l'entrée de la surface.

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Fábio Silva a manqué l'occasion d'égaliser à la 20e minute : le ballon lui est parvenu après un duel aérien entre Myles Lewis-Skelly et Jobe Bellingham, mais il a envoyé sa seconde tentative au-dessus du but de Kepa Arrizabalaga. À la 28e minute, Yan Couto a tenté de profiter d'une perte de balle d'Arsenal dans une zone dangereuse, mais sa frappe a heurté un défenseur et a été détournée en corner.

Avant la pause, Arsenal a été tout proche de marquer un deuxième but, mais Declan Rice a frappé au-dessus de la barre à la 33e minute, avant que Nico Schlotterbeck n'intervienne à la 35e minute pour l'empêcher de se présenter seul face au but. À la 43e minute, Gyökeres a gâché une occasion de près en envoyant le ballon au-dessus de la barre, puis Kepa a sauvé son camp devant une tentative de João Gadou à la 44e minute. La première période s'est ainsi achevée sur l'avantage d'Arsenal, 1-0.

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Le sursaut de Dortmund, un tout autre visage

Dortmund a mieux entamé la seconde période, et Maximilian Beier a manqué une occasion franche à la 48e minute, ne parvenant pas à toucher un centre envoyé devant le but par Daniel Svensson. Madueke a répondu par une frappe de l'extérieur de la surface à la 49e minute, qui a frôlé le poteau, puis Kepa a repoussé une tentative de Jobe Bellingham à la 52e minute. L'égalisation est intervenue à la 55e minute : João Gadou a lancé une puissante chevauchée depuis sa propre moitié de terrain, a échappé au pressing de Tzolis et a servi Beier, qui s'est remis le ballon sur le pied gauche avant de glisser une frappe à ras de terre précise dans le coin droit.

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Arsenal a tenté de reprendre l'avantage, mais Kobel a écarté le danger à la 58e minute en repoussant une tête de Piero Hincapié, consécutive à une tentative de Gyökeres. Le club londonien a maintenu sa pression, et Ben White a frappé au-dessus de la barre à la 62e minute. Les deux équipes ont ensuite procédé à plusieurs changements à la 64e minute, avec les entrées de Serhou Guirassy et Konstantinos Karetsas côté Dortmund, à la place de Fábio Silva et Beier, tandis que Mikel Arteta a lancé Jurriën Timber, Eberechi Eze et Bruno Guimarães dans les minutes suivantes.

Les dernières minutes ont donné lieu à des occasions de part et d'autre. Arsenal a failli prendre l'avantage à la 75e minute, mais la tête de Gyökeres est passée à côté du but. Puis, à la 79e minute, le ballon a heurté le poteau à deux reprises : sur un coup franc joué court par Martin Ødegaard, Hincapié a remis le ballon dans les six mètres, où il a touché Guirassy avant de lui revenir puis de frapper à nouveau le montant. À la 84e minute, le poteau a privé Rice du but de la victoire, après une frappe depuis l'intérieur de la surface sur une passe d'Eze. Les corners et les offensives dangereuses des Gunners se sont ensuite enchaînés, en vain, et la rencontre s'est achevée sur un match nul 1-1, malgré les tentatives des deux équipes dans les dernières minutes.

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