Vidéo : des déclarations étranges, l'aveu choquant d'Anthony Gordon après le duel contre le Paris Saint-Germain

Anthony Gordon, le joueur du Barça, a lâché des déclarations surprenantes après la défaite de son équipe face au Paris Saint-Germain, sur le score de quatre buts à deux hier mardi, en Ligue des champions.

Anthony Gordon, l'un des joueurs titulaires hier mardi au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain, a surpris tout le monde avec ses déclarations au réseau « CBS » après la rencontre.

Interrogé sur ce qu'ils ont ressenti pendant le match, Gordon a répondu qu'il était « très fatigué dans les dix premières minutes ».

Et Gordon d'ajouter : « Eh bien, c'était exactement comme ça en avait l'air. L'ambiance était chaotique. J'étais très fatigué dans les dix premières minutes, et ma fatigue a augmenté au fil du temps, mais c'est un match important. »

Il a poursuivi : « Je préfère jouer de cette façon car c'est excitant et ça crée plus d'occasions. Je sais que c'est un match agréable pour le spectateur, mais oui, je suis très fatigué. »

Le joueur du Barça a conclu : « Ils sont la meilleure équipe du monde, et ils le restent depuis deux ans... Espérons les revoir dans les tours avancés. »







