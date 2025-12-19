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VIDÉO : Daryl Dike, star de l’équipe nationale américaine, dévoile les clés de son ascension fulgurante et désigne son « meilleur » adversaire D. Dike Etats-Unis West Bromwich Championship

La star de l’équipe nationale américaine de football, Daryl Dike, est le dernier invité de marque à rejoindre Adebayo Akinfenwa dans le podcast « Beast Mode On ». L’attaquant de West Bromwich Albion y retrace son parcours universitaire, évoque son duel avec la star du Real Madrid Antonio Rüdiger et dévoile le meilleur adversaire qu’il ait affronté lors d’une ascension fulgurante qui lui a déjà valu dix sélections, en vue de la Coupe du monde 2026.