VIDÉO : Daryl Dike, star de l’équipe nationale américaine, dévoile les clés de son ascension fulgurante et désigne son « meilleur » adversaire

La star de l’équipe nationale américaine de football, Daryl Dike, est le dernier invité de marque à rejoindre Adebayo Akinfenwa dans le podcast « Beast Mode On ». L’attaquant de West Bromwich Albion y retrace son parcours universitaire, évoque son duel avec la star du Real Madrid Antonio Rüdiger et dévoile le meilleur adversaire qu’il ait affronté lors d’une ascension fulgurante qui lui a déjà valu dix sélections, en vue de la Coupe du monde 2026.
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Disponible sur YouTube et Spotify, le podcast « Beast Mode On » propose les épisodes 1 à 13 en visionnage et écoute gratuits.