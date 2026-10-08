Vidéo : Cristiano se moque d'un consultant anglais, « arrête les injections de botox, tu ressembles à une pomme »

Cristiano Ronaldo, la star saoudienne d'Al-Nassr, s'est moqué de Simon Jordan, consultant sportif et ancien président de Crystal Palace, en réponse aux critiques que ce dernier lui avait adressées après son départ du rassemblement du Portugal à la suite d'un différend avec le sélectionneur Jorge Jesus.

Le journal « Daily Mail » rapporte que le célèbre présentateur Piers Morgan a confirmé que Cristiano Ronaldo avait adressé une critique cinglante à Simon Jordan après que les deux animateurs se sont livrés à une passe d'armes médiatique au sujet de la star du Portugal, Jordan ayant qualifié le présentateur de l'émission « Football Uncensored » de « flagorneur » en raison de son soutien au Don.

Morgan, connu pour son soutien à Arsenal, s'est placé au cœur d'une vive polémique autour du départ soudain de Ronaldo du rassemblement de la sélection portugaise et du communiqué de 1 996 mots qui a suivi, dans lequel il expose son point de vue.

Le mécontentement de Ronaldo découle de ce qu'il considère comme de « fausses promesses » de la part du sélectionneur Jorge Jesus.

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L'affrontement entre Morgan et Jordan

Morgan a vigoureusement défendu la position de Ronaldo et s'est accroché avec Jordan sur talkSPORT, hier matin, après avoir été accusé — tout comme Jesus — de ne pas témoigner suffisamment de respect au joueur de 41 ans au regard de sa place dans le football.

Ce soir-là, durant sa propre émission « Football Uncensored », Morgan a confié à l'invité Jason Candy qu'il avait envoyé la vidéo de la passe d'armes à Ronaldo lui-même.

Morgan a déclaré à voix haute, provoquant le rire de Candy : « Cristiano a envoyé un message texte disant : ce type blond, dis-lui d'arrêter d'utiliser le Botox. Il ressemble à une pomme. »

Il a ajouté : « Breaking news en direct de Cristiano Ronaldo. Tu es une pomme. »

Morgan en a rajouté : « Quelle pomme blonde au visage étrangement lisse tu fais. »

Et lorsque son collègue en studio Richard Keys est intervenu pour dire que Jordan n'avait peut-être pas tellement apprécié qu'on le désigne comme « ce type blond », Morgan, âgé de 61 ans, a plaisanté en affirmant que Jordan, âgé de 59 ans, « était blond naturel il y a environ 20 ans ».

L'attaque de Jordan contre Ronaldo et Morgan

Jordan a provoqué la colère de Morgan en déclarant qu'il faisait référence à son entretien avec Ronaldo en 2022 — celui qui avait conduit à son départ controversé de Manchester United — comme à une « histoire d'amour flagorneuse et artificielle ».

Il a ensuite analysé le comportement même de Ronaldo dans le différend avec Jesus, demandant à Morgan : « Dans ton objectif, de manière globale, est-il possible que le dénominateur commun des différends soit certains comportements de Ronaldo ? Y a-t-il une possibilité, dans ton esprit équilibré, incertain et flagorneur envers Ronaldo ? »

Et comme Morgan continuait de protester, Jordan a ajouté : « Avec ta vaste expérience dans la gestion des joueurs et ta compréhension des dynamiques qui se jouent en coulisses, tu ne peux même pas voir plus loin que le bout de ton nez qu'il pourrait y avoir un dénominateur commun lorsque les problèmes surviennent. Ce dénominateur pourrait être le comportement de Ronaldo. »

Jordan a ensuite traité Morgan d'« idiot » après que l'ancien rédacteur en chef du journal « Daily Mirror » l'eut accusé de ne pas disposer de l'expérience nécessaire pour commenter, faute d'avoir une quelconque expérience antérieure dans ce domaine.

Morgan a ensuite expliqué qu'il avait soutenu la décision de Ronaldo de partir ainsi que son communiqué par « fierté ».

Morgan a affirmé : « Je suis fier de lui parce qu'il s'est défendu. Je crois que dans la vie, on doit se défendre non seulement lorsqu'on est traité avec un manque de respect, mais aussi lorsque son patron vous ment. »

Il a souligné : « Il est clair qu'il approche de la fin de sa carrière, qu'il est conscient de son héritage et qu'il veut la conclure dignement. La seule chose que j'ai remarquée au fil de toutes les années où je l'ai connu, c'est qu'il faut être franc avec lui, et qu'il faut le respecter. »







