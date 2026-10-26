Kylian Mbappé, la star du Real Madrid, a répondu de manière surprenante à une question sur sa victoire au Ballon d'Or 2026, lors de la cérémonie qui se tiendra ce soir à Londres.

Une vidéo diffusée par la plateforme DAZN après la victoire du Real Madrid face au Barça (2-1) a circulé sur les réseaux sociaux.

On y voit l'attaquant du Real Madrid discuter avec l'humoriste Redouane Bougheraba, qui lui demande : « Tu vas gagner demain ? » Le Français a alors répondu par un geste que les supporters ont interprété comme une confirmation de sa victoire.

Après avoir inscrit un doublé lors du Clásico, Mbappé est devenu l'objet de toutes les spéculations à quelques heures de la cérémonie de remise des prix.

Le suspense demeure malgré l'examen de nombreux indices avant la cérémonie de remise du Ballon d'Or à Londres.

Le retour du Real Madrid à la cérémonie, après l'avoir boycottée en 2024, et la présence de plusieurs favoris, sont autant de facteurs qui alimentent les débats sans pour autant aboutir à des conclusions définitives.

Harry Kane s'appuie sur ses statistiques avec le Bayern Munich, tandis que Lamine Yamal renforce ses chances par ses prestations avec le Barça et la sélection espagnole.

Et surtout, Pascal Ferré, ancien responsable du Ballon d'Or, a rappelé aux auditeurs de RMC que les nommés ne sont plus informés du résultat à l'avance : « Depuis 2024, les lauréats ne sont plus informés de leur sort avant la cérémonie, et ils se retrouvent tous dans la même situation. Lorsqu'ils arrivent dans la salle de la cérémonie à Londres, aucun d'eux ne pourra lever les bras en vainqueur devant les autres, car ils ne connaissent pas le résultat. »







