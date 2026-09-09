Arsenal est reparti avec 3 précieux points du stade Diego Armando Maradona, après sa victoire sur son hôte Naples, sur le score d'un but à zéro, lors de la rencontre qui les a opposés ce mercredi, pour la première journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

L'unique but a été inscrit par Martin Ødegaard, à la 75e minute, lorsque Tzolis a transmis le ballon à Ødegaard près de la limite de la surface de réparation de Naples. Le capitaine a laissé passer le ballon devant lui avant de décocher une puissante frappe du pied gauche qui a heurté le poteau gauche sur son chemin vers les filets.









Arsenal a ainsi porté son total à 3 points, à la 12e place du classement, à la différence de buts avec les équipes qui le devancent, tandis que Naples est resté sans point, à la 30e place.

Arsenal a dominé la première mi-temps, tirant à 13 reprises pour établir un nouveau record du club en première période d'un match à l'extérieur en Ligue des champions, selon le journal « The Sun ».

Arsenal a pris l'initiative pour percer les défenses de ses adversaires, l'équipe d'Allegri se contentant de reculer et de s'appuyer sur les contre-attaques.

Saka a fait preuve d'une certaine adresse lors de la première véritable occasion d'Arsenal, mais son ciseau n'a posé aucun réel problème à l'adversaire avant que son centre ne parvienne à Eze, qui l'a remisé de la tête à Merino, lequel a gâché une occasion en or de faire la différence d'une tête à courte distance.

Des occasions se sont présentées à la fois pour Politano et De Bruyne du côté de Naples, mais aucun des deux n'a pu inquiéter sérieusement Raya.

Juste à la fin de la première mi-temps, Ødegaard a transmis le ballon à Saka, qui s'est élancé avec force mais n'a pas réussi à cadrer sa frappe, envoyant le ballon au-dessus de la barre.

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En seconde période, le match s'est poursuivi dans le même état d'esprit, même si les attaques étaient plus proches des buts, avec un net avantage pour Arsenal.

Ødegaard a inscrit l'unique but, qui a renforcé la confiance des joueurs d'Arsenal, lesquels ont tenté d'en marquer un autre, tandis que Naples s'efforçait en vain d'arracher l'égalisation.

Dans le temps additionnel, Tzolis a décoché une puissante frappe qui est revenue directement sur Havertz, qui l'a envoyée dans les filets, mais le but a été refusé pour hors-jeu, et le match s'est achevé sur une précieuse victoire d'Arsenal sur le score d'un but à zéro.