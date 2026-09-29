Vidéo : après une expulsion précoce, l'Angleterre redresse la barre en République tchèque

L'Angleterre a décroché une précieuse victoire sur la pelouse de la République tchèque sur le score de 2-0, mardi soir, lors du match qui les a opposées dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des nations, permettant aux Three Lions d'engranger leurs trois premiers points dans la compétition.

La sélection anglaise a plié le match grâce à sa grande maîtrise du jeu, notamment après l'infériorité numérique des locaux, à la suite de l'expulsion de Pavel Šulc à la 25e minute, ce qui a contraint la République tchèque à reculer et à défendre, tandis que les joueurs anglais ont poursuivi leur possession et leurs tentatives offensives.

Anthony Gordon, l'ailier du Barça, a ouvert le score pour l'Angleterre à la 47e minute, en début de seconde période, après avoir repris un centre de qualité de Trent Alexander-Arnold, la star du Real Madrid, et placé une tête bien ajustée à contre-pied du gardien tchèque, offrant l'avantage à sa sélection.









Gordon a poursuivi son excellente forme avec l'Angleterre, lui qui avait également marqué lors de la première journée face à l'Espagne, dans un match qui s'était soldé par une victoire de la Roja sur le score de 3-2, confirmant ainsi sa présence offensive remarquable avec les Three Lions.

Harry Kane a ajouté le deuxième but de la sélection anglaise à la 69e minute, après que le ballon est parvenu à Morgan Rogers dans la surface, le joueur chutant alors qu'il tentait de le contrôler, avant que Kane ne suive l'action d'une frappe directe qui a fini au fond des filets, doublant l'avance de l'Angleterre et scellant pratiquement la rencontre.









Après le deuxième but, le sélectionneur de l'Angleterre Thomas Tuchel a décidé de ménager ses joueurs cadres et a effectué trois changements d'un coup, avec les sorties de Harry Kane, Bukayo Saka et Elliot Anderson, et les entrées de Jude Bellingham, Rio Ngumoha et Alex Scott.

Avec ce résultat, l'Angleterre porte son total à 3 points et occupe la deuxième place du groupe, derrière l'Espagne, leader avec 6 points, après que la Roja a signé sa deuxième victoire consécutive en battant la Croatie (4-1) lors de la deuxième journée.

La sélection anglaise se déplacera chez son homologue croate lors du match de la troisième journée, le 3 octobre prochain, avant de recevoir la République tchèque lors de la quatrième journée, le 6 du même mois.



