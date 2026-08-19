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Vidéo : après l'annonce officielle, Silva adresse un message spécial aux supporters du Real Madrid

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Espanyol Barcelone vs Real Madrid
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LaLiga
B. Silva
Espagne
Portugal

Le Portugais Bernardo Silva a adressé son premier message aux supporters du club madrilène, exprimant sa grande joie de rejoindre l'équipe et affirmant son impatience de rencontrer les fans du Real Madrid au stade Santiago-Bernabéu.

Silva a été présenté ce mercredi à la mi-journée, et le joueur portugais a ensuite déclaré dans un message publié par le Real Madrid sur ses comptes officiels sur les réseaux sociaux : « Bonjour, madridistas ! Je suis très heureux d'être ici. Merci beaucoup pour votre soutien. »

Il a ajouté : « J'espère vous retrouver tous bientôt au Bernabéu. On se voit là-bas. »



L'arrivée de Silva au Real Madrid marque le début d'un nouveau chapitre de sa carrière, après qu'il s'est fait un nom au cours des dernières années avec Manchester City, où il a joué un rôle important dans l'entrejeu de l'équipe anglaise, grâce à sa capacité à créer le jeu, à se déplacer entre les lignes et à conserver le ballon sous pression.

Le Real Madrid compte sur l'expérience du joueur portugais et sur ses qualités techniques pour apporter davantage de créativité et de dynamisme à son milieu de terrain, dans un contexte où le club souhaite renforcer son effectif et lutter avec force pour tous les titres lors de la nouvelle saison.

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