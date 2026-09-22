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وليد الفراجrotana khalejia
Abobakr El Mokadem
Traduit par

Vidéo : Al-Farraj à propos de la participation de Malcom à la Gulf Cup 27 : « Ces informations viennent des groupes de mamans »

Emirats Arabes Unis vs Yémen
Emirats Arabes Unis
Yémen
Gulf Cup
Malcom
Al-Jazira
Al Hilal
Émirats arabes unis
Yémen
Brésil
Arabie saoudite

Le tournoi débute demain

Le journaliste saoudien Walid Al-Farraj a réagi aux informations parues ces dernières heures au sujet de la participation du Brésilien Malcom avec les Émirats arabes unis à la Gulf Cup 27, qui débutera demain à Djeddah.

Ces dernières heures ont vu circuler sur les réseaux sociaux des informations affirmant que le Brésilien Malcom avait obtenu la nationalité émiratie et qu'il avait été intégré à la sélection participant à la « Gulf Cup 27 », qui débute demain en Arabie saoudite.

La sélection des Émirats arabes unis figure dans le deuxième groupe, aux côtés des sélections du Qatar, de Bahreïn et du Yémen.

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Al-Farraj a tourné ces informations en dérision dans l'émission « Rotana Sport avec Walid », où il a affirmé que ce genre de nouvelles provenait d'une personne qui fait un « poster », et que les gens s'en moquent et se laissent emporter par les rumeurs.

Il a poursuivi : « Ne prenez pas les informations sur les groupes WhatsApp, vous m'avez tué, ce groupe c'est celui des mères, laissez-le tomber... Je le jure devant Dieu, c'est une histoire (une histoire étrange). »

  Rappelons qu'en août dernier, Al-Jazira des Émirats arabes unis a engagé le Brésilien Malcom, en provenance d'Al-Hilal, après un beau parcours avec le club saoudien.



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