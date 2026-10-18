Un rapport de presse espagnol a révélé, ce dimanche, une grande surprise concernant la rencontre entre le Barça et le Real Betis.

C'est l'arbitre De Burgos Bengoetxea qui a dirigé la rencontre entre le Barça et le Real Betis, qui s'est achevée sur une victoire du club catalan sur le score de 5-2, lors de la neuvième journée de Liga.

La rencontre a été marquée par une vive polémique arbitrale, qui a notamment provoqué un véritable tollé au Real Betis.

Après le but de la star marocaine Abdessamad Ezzalzouli, qui portait le score à 3-2, Facundo Bernal a perdu son sang-froid et s'en est pris à Yamal, ce qui lui a valu un carton rouge direct.

L'incident a débuté lorsque le gardien du Betis, Alvaro Valles, a tenté de relever Fermin Lopez de manière brutale, alors que le joueur du Barça se tordait de douleur sur la pelouse après un duel pour le ballon.

Yamal est intervenu pour défendre son coéquipier, mais Bernal l'a saisi par le cou et lui a porté deux coups de tête au visage, ce qui a poussé l'arbitre à l'expulser.

Le journal "Mundo Deportivo" a écrit : "L'enchaînement complet des faits qui a conduit à l'expulsion de Facundo Bernal ne laisse aucune place au doute, malgré le vacarme des nombreux supporters de San Lorenzo ou les plaintes de l'entraîneur Pellegrini".

Le quotidien catalan a poursuivi : "Non seulement Facundo devait être expulsé, mais il y a eu aussi une poussée sournoise de Lo Celso sur Lamine Yamal".

Et d'expliquer : "Lorsque Bernal a poussé Lamine, Yamal a répliqué, puis le joueur du Betis a porté deux coups de tête, tandis que Lo Celso a saisi l'occasion pour asséner au joueur du Barça une gifle qui n'a pas été sanctionnée".

Le journal a affirmé : "Les images de DAZN ne laissent aucune place au doute. Ils peuvent maintenant continuer à crier".

Il convient de rappeler que le journal s'est appuyé sur une séquence vidéo diffusée par la chaîne DAZN pour illustrer l'incident.







