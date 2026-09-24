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Abobakr El Mokadem
Traduit par

Vidéo : Achraf Bencharki désigne le meilleur joueur de l'histoire du Maroc

Zamalek SC vs Al Ahly SC
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A. Bencharki
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Es-tu d'accord avec lui ?

Achraf Bencharki, la star d'Al Ahly, a désigné le meilleur footballeur de l'histoire du Maroc.

Bencharki était l'invité du créateur de contenu Ahmed Gharib, qui lui a présenté les noms des légendes du football marocain à travers l'histoire.

Il lui a dit : « Arrête-moi quand nous arriverons au meilleur joueur de l'histoire du Maroc. »

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Le créateur de contenu a commencé à citer certains noms de légendes du Maroc, tels qu'Abderrahim Ouakili, Hicham Zerouali, Nabil Dirar, Camacho, Mbark Boussoufa, Salaheddine Bassir, Hakim Ziyech, Noureddine Naybet et Mustapha Hadji.

Et lorsqu'il a cité le nom d'Achraf Hakimi, la star du Paris Saint-Germain, Bencharki l'a arrêté, affirmant qu'il était le meilleur de l'histoire du Maroc.



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