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Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

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Vidéo : 10 minutes de folie entre Barcelone et l'Atlético de Madrid

Atletico Madrid vs FC Barcelone
Atletico Madrid
FC Barcelone
LaLiga
G. Simeone
M. Rashford
N. Gonzalez
Espagne
Argentine
Angleterre

Du suspense dans les dernières minutes de la première mi-temps

Les dix dernières minutes de la première mi-temps du choc de la 30e journée de la Liga entre l'Atlético de Madrid et son visiteur, le FC Barcelone, ont connu un revirement spectaculaire au stade Metropolitano.

Le match a débuté avec la pression habituelle de l'Atlético Madrid à domicile, mais l'équilibre a régné jusqu'aux dernières minutes de la mi-temps.

À la 39e minute, Giuliano Simeone a ouvert le score pour les locaux, donnant l'avantage aux Rojiblancos.

Mais quelques minutes seulement se sont écoulées avant que Barcelone ne riposte de manière fulgurante : à la 42e minute, Marcus Rashford a réussi à égaliser après une passe décisive de Dani Olmo, profitant d'une faille défensive sur le flanc gauche de l'Atlético.

Alors que le public s'apprêtait à rentrer aux vestiaires, la 45e+7 a apporté une touche de tension : Nicolás González a reçu un carton rouge, augmentant la pression sur les locaux et pouvant modifier les choix tactiques de l'entraîneur Simeone pour la seconde mi-temps.

L'équipe catalane cherche à consolider sa place de leader de la Liga et à creuser l'écart avec son rival, le Real Madrid, de 4 à 7 points, après la défaite des Merengues cet après-midi face au Real Majorque (2-1).

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