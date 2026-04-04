Vidéo : 10 minutes de folie entre Barcelone et l'Atlético de Madrid

Les dix dernières minutes de la première mi-temps du choc de la 30e journée de la Liga entre l'Atlético de Madrid et son visiteur, le FC Barcelone, ont connu un revirement spectaculaire au stade Metropolitano.

Le match a débuté avec la pression habituelle de l'Atlético Madrid à domicile, mais l'équilibre a régné jusqu'aux dernières minutes de la mi-temps.

À la 39e minute, Giuliano Simeone a ouvert le score pour les locaux, donnant l'avantage aux Rojiblancos.

Mais quelques minutes seulement se sont écoulées avant que Barcelone ne riposte de manière fulgurante : à la 42e minute, Marcus Rashford a réussi à égaliser après une passe décisive de Dani Olmo, profitant d'une faille défensive sur le flanc gauche de l'Atlético.

Alors que le public s'apprêtait à rentrer aux vestiaires, la 45e+7 a apporté une touche de tension : Nicolás González a reçu un carton rouge, augmentant la pression sur les locaux et pouvant modifier les choix tactiques de l'entraîneur Simeone pour la seconde mi-temps.

L'équipe catalane cherche à consolider sa place de leader de la Liga et à creuser l'écart avec son rival, le Real Madrid, de 4 à 7 points, après la défaite des Merengues cet après-midi face au Real Majorque (2-1).

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