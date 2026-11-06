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VfB Stuttgart - Werder Brême : heure du coup d’envoi

Bundesliga - Journée 9 7 nov. 2026 - 12:30 MHPArena

Le VfB Stuttgart reçoit le Werder Brême en Bundesliga à la MHPArena de Stuttgart. Sebastian Hoeneß et son équipe veulent renouer avec la victoire après une période en demi-teinte en championnat.

Les Souabes occupent actuellement la onzième place du classement de Bundesliga et ont un besoin urgent de points pour ne pas perdre le contact avec la première moitié du tableau. Leur impressionnante victoire 4-2 sur le terrain du Bayer Leverkusen leur a récemment redonné de l’élan.

Sur la scène européenne, le VfB a récemment subi un revers : une défaite 2-0 sur le terrain du Galatasaray Istanbul en Ligue des champions, sa première de la saison dans la compétition. La rencontre a été marquée par des scènes tendues, notamment une échauffourée et une discussion controversée sur le niveau sonore au Rams Park.

Le Werder Brême se rend à Stuttgart en cinquième position du classement et affiche actuellement une belle forme en championnat. Les Brêmois ont convaincu dernièrement sous la direction de Daniel Thioune et veulent également ramener des points de Stuttgart.

Avec Niclas Füllkrug dans ses rangs, le Werder dispose de l’un des attaquants les plus en forme du championnat. L’attaquant fait aussi actuellement beaucoup parler de lui autour de l’équipe nationale et devrait être au centre de l’attention.

Voici où vous pourrez suivre en direct le duel de Bundesliga entre le VfB Stuttgart et le Werder Brême.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé du côté du VfB Stuttgart et du Werder Brême ?

Le VfB Stuttgart compte deux victoires, un match nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. L’équipe de Sebastian Hoeneß s’est inclinée 2-0 sur le terrain du Galatasaray Istanbul en Ligue des champions lors de sa dernière sortie. Auparavant, elle avait signé une belle victoire 4-2 sur le terrain du Bayer Leverkusen en Bundesliga. Sur ces cinq rencontres, le VfB a marqué sept buts et en a encaissé neuf.

Le Werder Brême affiche une forme nettement plus stable, avec trois victoires, deux matches nuls et aucune défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Le Werder a récemment gagné 2-0 sur le terrain de Hoffenheim. Auparavant, l’équipe de Daniel Thioune s’était imposée 3-2 sur le terrain de Mayence 05. Au total, le Werder a marqué neuf buts et en a encaissé six sur cette période.

VfB Stuttgart - Werder Brême : compositions d’équipe

VfB Stuttgart - Werder Brême : forme

VfB Stuttgart - Werder Brême : bilan des confrontations directes

VfB Stuttgart - Werder Brême : les classements