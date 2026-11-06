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VfB Stuttgart - Werder Brême : qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

VfB Stuttgart vs Werder Brême
VfB Stuttgart
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En Bundesliga, le VfB Stuttgart affronte le Werder Brême. Mais sur quelle chaîne et quelle plateforme suivre le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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VfB Stuttgart - Werder Brême : heure du coup d’envoi

crest
Bundesliga - Journée 9
MHPArena

Le VfB Stuttgart reçoit le Werder Brême en Bundesliga à la MHPArena de Stuttgart. Sebastian Hoeneß et son équipe veulent renouer avec la victoire après une période en demi-teinte en championnat.

Les Souabes occupent actuellement la onzième place du classement de Bundesliga et ont un besoin urgent de points pour ne pas perdre le contact avec la première moitié du tableau. Leur impressionnante victoire 4-2 sur le terrain du Bayer Leverkusen leur a récemment redonné de l’élan.

Sur la scène européenne, le VfB a récemment subi un revers : une défaite 2-0 sur le terrain du Galatasaray Istanbul en Ligue des champions, sa première de la saison dans la compétition. La rencontre a été marquée par des scènes tendues, notamment une échauffourée et une discussion controversée sur le niveau sonore au Rams Park.

Le Werder Brême se rend à Stuttgart en cinquième position du classement et affiche actuellement une belle forme en championnat. Les Brêmois ont convaincu dernièrement sous la direction de Daniel Thioune et veulent également ramener des points de Stuttgart.

Avec Niclas Füllkrug dans ses rangs, le Werder dispose de l’un des attaquants les plus en forme du championnat. L’attaquant fait aussi actuellement beaucoup parler de lui autour de l’équipe nationale et devrait être au centre de l’attention.

Voici où vous pourrez suivre en direct le duel de Bundesliga entre le VfB Stuttgart et le Werder Brême.

Les sujets de la semaine : que s’est-il passé du côté du VfB Stuttgart et du Werder Brême ?

Le VfB Stuttgart compte deux victoires, un match nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches officiels. L’équipe de Sebastian Hoeneß s’est inclinée 2-0 sur le terrain du Galatasaray Istanbul en Ligue des champions lors de sa dernière sortie. Auparavant, elle avait signé une belle victoire 4-2 sur le terrain du Bayer Leverkusen en Bundesliga. Sur ces cinq rencontres, le VfB a marqué sept buts et en a encaissé neuf.

Le Werder Brême affiche une forme nettement plus stable, avec trois victoires, deux matches nuls et aucune défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Le Werder a récemment gagné 2-0 sur le terrain de Hoffenheim. Auparavant, l’équipe de Daniel Thioune s’était imposée 3-2 sur le terrain de Mayence 05. Au total, le Werder a marqué neuf buts et en a encaissé six sur cette période.

VFB

VFB - Forme

ATM
N1-1
BMG
D2-3
SCP
V0-1
B04
V2-4
GAL
D2-0
But marqué (encaissé)
8/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
SVW

SVW - Forme

BVB
N2-2
SCP
N2-2
M05
V2-3
BVB
D3-2
TSG
V2-0
But marqué (encaissé)
11/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

VfB Stuttgart - Werder Brême : compositions d’équipe

VfB Stuttgart vs Werder Brême Équipes probables

3-4-2-1
VfB Stuttgart crest
VfB Stuttgart
VFB
Formation
Werder Brême crest
Werder Brême
SVW
4-2-3-1
D. SeimenD. SeimenL. JaquezL. JaquezJ. ChabotJ. ChabotM. MittelstaedtM. MittelstaedtD. UndavD. UndavC. FuehrichC. FuehrichB. El KhannoussB. El KhannoussJ. LewelingJ. LewelingG. ProemelG. Proemelteam-logoY. SpaltE. DemirovicE. DemirovicK. HeinK. HeinM. FriedlM. FriedlArthurArthurO. DemanO. DemanA. PieperA. PieperChukiChukiE. DinkciE. Dinkciteam-logoL. ReisM. GruellM. GruellY. RegeerY. RegeerNiclas FüllkrugNiclas Füllkrug
Werder Brême crest
Werder Brême
SVW
3-4-2-1
VfB Stuttgart

Onze de départ

Werder Brême

Entraineur

  • S. Hoeness
  • D. Thioune

VfB Stuttgart - Werder Brême : forme

VFB

VFB - Forme

ATM
N1-1
BMG
D2-3
SCP
V0-1
B04
V2-4
GAL
D2-0
But marqué (encaissé)
8/8
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
SVW

SVW - Forme

BVB
N2-2
SCP
N2-2
M05
V2-3
BVB
D3-2
TSG
V2-0
But marqué (encaissé)
11/9
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

VfB Stuttgart - Werder Brême : bilan des confrontations directes

Face à face

VfB StuttgartNulWerder Brême
1
2
2
Bundesliga
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VfB Stuttgart
VFB
1
Werder Brême badge
Werder Brême
SVW
1
FDM
Bundesliga
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0
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VfB Stuttgart
VFB
4
FDM
Bundesliga
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VfB Stuttgart
VFB
1
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Werder Brême
SVW
2
FDM
Bundesliga
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Werder Brême
SVW
2
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VfB Stuttgart
VFB
2
FDM
Bundesliga
Werder Brême badge
Werder Brême
SVW
2
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VfB Stuttgart
VFB
1
FDM
9Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué4/5

VfB Stuttgart - Werder Brême : les classements

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
8530278+1918
N
V
V
N
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
8530146+818
N
V
N
N
V
3
FribourgFribourgSCF
85121810+816
V
D
D
V
N
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
85032211+1115
V
V
D
V
D
5
Werder BrêmeWerder BrêmeSVW
84311714+315
V
V
N
N
V
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
D
D
V
V
V
7
ElversbergElversbergELV
84131616013
V
D
V
D
N
8
Eintracht FrancfortEintracht FrancfortSGE
83231318-511
V
D
V
D
N
9
MayenceMayenceM05
83141717010
D
D
V
D
V
10
HambourgHambourgHSV
9315820-1210
N
D
D
V
V
11
AugsbourgAugsbourgFCA
82331815+39
D
N
D
N
D
12
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
83051415-19
V
D
D
V
D
13
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
D
V
V
D
D
14
CologneCologneKOE
8233912-39
N
N
D
V
D
15
PaderbornPaderbornSCP
823369-39
N
V
N
D
V
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
8143719-127
N
N
N
V
D
17
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
D
N
D
D
N
18
M'GladbachM'GladbachBMG
91261223-115
N
N
V
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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