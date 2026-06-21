Mike Verweij craint que Donyell Malen ne perde son statut de titulaire en équipe des Pays-Bas. L’attaquant n’a pas encore trouvé le chemin des filets dans ce Mondial, alors que ses partenaires offensifs ont brillé samedi face à la Suède (5-1).

« Je m’inquiète vraiment pour Malen. Il risque d’en faire les frais et de se retrouver sur le banc contre la Tunisie », anticipe Verweij après la large victoire des Oranje dans Kick-Off, le podcast du journal De Telegraaf.

« Ronald Koeman n’était pas satisfait du travail défensif de Malen. C’est pour cette raison qu’il a été remplacé », ajoute son collègue Valentijn Driessen. « Et Summerville a bien mieux rempli ce rôle. En fait, il s’en sort toujours bien à ce poste. C’est une valeur sûre dès lors qu’il est en forme. »

Brobbey s’est illustré en inscrivant un doublé lors de la première période face à la Suède à Houston. Malgré cette performance, le sélectionneur Ronald Koeman refuse pour l’instant de confirmer son titulaire pour la rencontre contre la Tunisie, voire pour un éventuel seizième de finale.

« Peut-être pour maintenir Brobbey sous tension », interprète Driessen en endossant le rôle du sélectionneur. « Ou pour conserver une marge de manœuvre au cas où un autre avant-centre serait plus efficace contre un adversaire différent. Telles sont sans doute les réflexions en cours. Mais, en toute honnêteté, on ne peut pas laisser sur le banc un attaquant qui a marqué deux fois. »

Outre Brobbey, Gakpo a lui aussi marqué deux fois face à une défense suédoise perméable, tandis que Crysencio Summerville, entré en jeu à la place de Malen, a ajouté un cinquième but en fin de match. Il s’agit de sa deuxième réalisation dans cette Coupe du monde, après le magnifique 2-1 inscrit contre le Japon la semaine dernière.

Les Néerlandais concluront la phase de groupes dans la nuit de jeudi à vendredi face à la Tunisie, déjà éliminée après sa lourde défaite 0-4 contre le Japon.