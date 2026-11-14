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Le Bayer Leverkusen agit rapidement pour s'assurer du maintien de sa jeune pépite Ibrahim Maza, face à l'intérêt croissant de grands clubs européens pour ses services, au premier rang desquels le Barça, Manchester City et le Paris Saint-Germain, après que le milieu de terrain algérien a attiré l'attention par ses performances remarquables ces derniers temps.

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Malgré la fermeture du marché des transferts, les grands clubs continuent de suivre en permanence les talents prometteurs, tandis que les clubs qui bénéficient des services de ces joueurs cherchent à sécuriser leurs contrats aux meilleures conditions possibles.

Dans ce cadre, le journal allemand « Bild » a révélé que le niveau remarquable affiché par Ibrahim Maza, joueur de Leverkusen âgé de 20 ans, a poussé son club à agir rapidement pour prolonger son contrat, précisant que des clubs comme Manchester City et le Barça suivent le joueur de près.

Des rapports avaient révélé au début du mois de novembre en cours l'intérêt du Paris Saint-Germain pour le recrutement de Maza, ce qui a conduit le joueur lui-même à évoquer ses ambitions futures de jouer pour l'un des grands clubs européens.

Maza, qui a disputé 23 matches internationaux avec la sélection A d'Algérie, a déclaré dans des propos accordés aux chaînes « RTL » et « Sky Sport Allemagne » : « Bien sûr, ce serait un grand rêve pour moi de jouer un jour pour un club prestigieux comme le Paris Saint-Germain, c'est l'un des meilleurs clubs au monde, au niveau du Real Madrid, du Barça et d'Arsenal. »

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Il a ajouté : « Jouer pour un club de cette dimension est un objectif que je cherche à atteindre, comme beaucoup d'autres footballeurs. »

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Il semble que les propos du jeune talent algérien aient poussé les dirigeants de Leverkusen à agir sans tarder, le rapport de « Bild » indiquant que Maza est désormais proche de prolonger son contrat avec le club allemand jusqu'en 2031, au lieu de l'échéance actuelle fixée à 2030, et ce après plusieurs tours de négociations.

Le rapport a précisé que Leverkusen a présenté une offre écrite au joueur, prévoyant son passage à la catégorie salariale supérieure au sein de l'équipe, portant son salaire annuel de 2,5 millions d'euros à 4 millions d'euros, en plus d'une prime globale supplémentaire s'élevant à 4 millions d'euros.

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L'un des principaux facteurs ayant contribué à l'avancée des négociations vers un accord réside dans l'acceptation par Maza de ne pas inclure dans le contrat de clause libératoire précise lui permettant de partir contre un montant fixé à l'avance.

Cette démarche reproduit dans une large mesure la stratégie suivie auparavant par Leverkusen avec Florian Wirtz, auquel Maza est désormais comparé, avant son transfert à Liverpool pour 140 millions d'euros il y a deux ans.

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Les dirigeants du club allemand estiment que Maza possède également le potentiel susceptible de faire grimper sa valeur marchande à 100 millions d'euros dans un avenir proche.

Ibrahim Maza avait rejoint Leverkusen en provenance du Hertha Berlin, concurrent en deuxième division allemande, en 2025, dans le cadre d'un transfert d'une valeur de 12 millions d'euros.

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Sa progression rapide l'a aidé à décrocher une place de titulaire dans l'effectif de Leverkusen, avant de devenir l'un des piliers importants de l'équipe, après avoir inscrit 4 buts et délivré 4 passes décisives lors des 14 matches qu'il a disputés cette saison.

En prolongeant le contrat de son joueur, Leverkusen cherche à verrouiller son avenir et à éviter de le perdre face à l'éventualité d'un passage à l'action des clubs intéressés par ses services.

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Malgré la mention de l'intérêt du Barça pour le joueur, ainsi que les propos tenus récemment par Maza sur le club catalan, parmi d'autres clubs, comme l'un de ses rêves futurs, l'équipe espagnole ne souffre pas pour l'heure d'un manque de joueurs au milieu de terrain, disposant au contraire d'une abondance d'options à ce poste selon son effectif actuel.