Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Publicité
FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Hussein Hamdy
Traduit par

Vers une prolongation : une pépite arabe échappe au Barça

Suivez GOAL sur Google

Le Bayer Leverkusen agit rapidement pour s'assurer du maintien de sa jeune pépite Ibrahim Maza, face à l'intérêt croissant de grands clubs européens pour ses services, au premier rang desquels le Barça, Manchester City et le Paris Saint-Germain, après que le milieu de terrain algérien a attiré l'attention par ses performances remarquables ces derniers temps.

Publicité

Malgré la fermeture du marché des transferts, les grands clubs continuent de suivre en permanence les talents prometteurs, tandis que les clubs qui bénéficient des services de ces joueurs cherchent à sécuriser leurs contrats aux meilleures conditions possibles.

Dans ce cadre, le journal allemand « Bild » a révélé que le niveau remarquable affiché par Ibrahim Maza, joueur de Leverkusen âgé de 20 ans, a poussé son club à agir rapidement pour prolonger son contrat, précisant que des clubs comme Manchester City et le Barça suivent le joueur de près.

Des rapports avaient révélé au début du mois de novembre en cours l'intérêt du Paris Saint-Germain pour le recrutement de Maza, ce qui a conduit le joueur lui-même à évoquer ses ambitions futures de jouer pour l'un des grands clubs européens.

Maza, qui a disputé 23 matches internationaux avec la sélection A d'Algérie, a déclaré dans des propos accordés aux chaînes « RTL » et « Sky Sport Allemagne » : « Bien sûr, ce serait un grand rêve pour moi de jouer un jour pour un club prestigieux comme le Paris Saint-Germain, c'est l'un des meilleurs clubs au monde, au niveau du Real Madrid, du Barça et d'Arsenal. »

Publicité
Publicité

Il a ajouté : « Jouer pour un club de cette dimension est un objectif que je cherche à atteindre, comme beaucoup d'autres footballeurs. »

Related Topics

L'offre Ultime
MyCanal

myCANAL

✅ Le bouquet complet "Canal+ Sport" inclut nativement toutes les chaînes beIN SPORTS, ce qui vous permet de regarder 100 % de la Bundesliga sans jamais quitter la fluidité de l'interface myCANAL.

✅ En plus du championnat allemand, cet abonnement est le plus exhaustif du marché français, regroupant la Ligue des Champions, la Premier League, la Formule 1 et le Top 14 de rugby au même endroit.

✅ L'application myCANAL est largement reconnue comme la meilleure du marché, offrant une qualité d'image exceptionnelle (4K sur les grands événements) et la fonctionnalité "Mode Expert" pour suivre les statistiques en temps réel.

Prix mensuel à partir de29,99 €
Flexibilité Digitale
beIN Sports CONNECT logo

beIN Sports CONNECT

✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund.

✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs.

✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale.

Prix mensuel à partir de15,00 € par mois

Il semble que les propos du jeune talent algérien aient poussé les dirigeants de Leverkusen à agir sans tarder, le rapport de « Bild » indiquant que Maza est désormais proche de prolonger son contrat avec le club allemand jusqu'en 2031, au lieu de l'échéance actuelle fixée à 2030, et ce après plusieurs tours de négociations.

Le rapport a précisé que Leverkusen a présenté une offre écrite au joueur, prévoyant son passage à la catégorie salariale supérieure au sein de l'équipe, portant son salaire annuel de 2,5 millions d'euros à 4 millions d'euros, en plus d'une prime globale supplémentaire s'élevant à 4 millions d'euros.

Publicité

L'un des principaux facteurs ayant contribué à l'avancée des négociations vers un accord réside dans l'acceptation par Maza de ne pas inclure dans le contrat de clause libératoire précise lui permettant de partir contre un montant fixé à l'avance.

Cette démarche reproduit dans une large mesure la stratégie suivie auparavant par Leverkusen avec Florian Wirtz, auquel Maza est désormais comparé, avant son transfert à Liverpool pour 140 millions d'euros il y a deux ans.

Publicité

Les dirigeants du club allemand estiment que Maza possède également le potentiel susceptible de faire grimper sa valeur marchande à 100 millions d'euros dans un avenir proche.

Ibrahim Maza avait rejoint Leverkusen en provenance du Hertha Berlin, concurrent en deuxième division allemande, en 2025, dans le cadre d'un transfert d'une valeur de 12 millions d'euros.

Publicité

Sa progression rapide l'a aidé à décrocher une place de titulaire dans l'effectif de Leverkusen, avant de devenir l'un des piliers importants de l'équipe, après avoir inscrit 4 buts et délivré 4 passes décisives lors des 14 matches qu'il a disputés cette saison.

En prolongeant le contrat de son joueur, Leverkusen cherche à verrouiller son avenir et à éviter de le perdre face à l'éventualité d'un passage à l'action des clubs intéressés par ses services.

Publicité

Malgré la mention de l'intérêt du Barça pour le joueur, ainsi que les propos tenus récemment par Maza sur le club catalan, parmi d'autres clubs, comme l'un de ses rêves futurs, l'équipe espagnole ne souffre pas pour l'heure d'un manque de joueurs au milieu de terrain, disposant au contraire d'une abondance d'options à ce poste selon son effectif actuel.

Écrit parHussein Hamdy

Journaliste spécialisé dans le football mondial chez Kooora

J’ai commencé mon parcours dans le monde du journalisme en 2012 à travers le journal égyptien *Al Tahrir*, où je me suis d’abord spécialisé dans la politique locale, avant d’opérer un virage vers le journalisme sportif à partir de 2014, toujours au sein du même journal. Par la suite, j’ai poursuivi mon expérience d’écriture avec les journaux *Al Fariq* et *Al Maqal*.

Après m’être spécialisé dans la couverture du football local en Égypte, j’ai entamé mon parcours dans le football international en 2018 via *Al Ain Sports* pour une durée de six mois, avant de réaliser mon rêve en rejoignant l’équipe de Kooora, le plus grand site sportif au monde, afin de continuer à poursuivre ma passion pour le football européen depuis le début du siècle.

Je suis passionné par le football mondial depuis la Coupe du monde 1998. Cependant, mon histoire d’amour avec le football européen a réellement commencé avec le suivi de la Ligue des champions au début du siècle, ce qui m’a particulièrement attaché au football italien, et notamment à l’AC Milan, le club que j’ai décidé de soutenir sans aucune hésitation dès le premier match que j’ai regardé. Malgré mon admiration, à certaines périodes durant mon enfance, pour Arsenal, Barcelone et Manchester United, les Rossoneri occupent toujours une place spéciale dans mon cœur.

Je suis spécialisé dans la traduction des actualités internationales, ainsi que dans le suivi des coulisses des transferts et des événements cachés au sein des vestiaires, tels que rapportés par la presse mondiale.

Quant à mon équipe-type de tous les temps, je choisis Gianluigi Buffon dans les cages, avec devant lui une défense composée de Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta et Cafu. Au milieu de terrain, je m’appuie sur Clarence Seedorf, Luka Modrić et Zinedine Zidane. En attaque, je place ma légende Ricardo Kaká aux côtés de Ronaldinho et Zlatan Ibrahimović.

Au cours de mon travail chez Kooora, j’ai publié de nombreux reportages, histoires et analyses, parmi lesquels :

* Luka Modrić… un guerrier qui a refusé de jouer en son nom

* Rodrygo… de l’enfant de la remontada à l’homme mystérieux du projet Alonso

* Kroos… le présent absent de la Coupe du monde des clubs

* Histoire Kooora : la surprise de Ronaldo qui a rempli Ferguson d’enthousiasme

Voir le profil de l'auteur