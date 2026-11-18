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L'avenir de la star belge Kevin De Bruyne à Naples suscite des doutes croissants. De nouveaux signaux laissent entrevoir un possible départ du club italien lors du prochain mercato d'hiver, alors que des clubs néerlandais et belges s'intéressent à lui. Une issue qui constituerait une grosse surprise au vu du statut du joueur et de son parcours dans le football européen.

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Le journaliste italien Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, a révélé que De Bruyne envisage sérieusement de quitter Naples en janvier prochain. Selon lui, le nom de l'ancien joueur de Manchester City sera très présent sur le marché hivernal, le PSV Eindhoven et Anderlecht ayant entamé des contacts officiels avec les représentants du joueur afin de connaître ses exigences financières et sa position sur un éventuel transfert.

Sur sa chaîne YouTube officielle, Romano a précisé que l'intérêt des deux clubs ne repose pas uniquement sur des considérations sportives, mais aussi sur des raisons personnelles et familiales. De Bruyne souhaite en effet se rapprocher de la Belgique, ce que lui permettrait un transfert dans l'un de ces deux clubs, tout en continuant à évoluer à un haut niveau de compétition.

Il a ajouté que le PSV Eindhoven peut offrir à la star belge la possibilité de disputer la Ligue des champions, en plus de jouer les titres sur la scène nationale, tandis qu'Anderlecht représente une autre option lui permettant de se rapprocher de son pays.

Le PSV Eindhoven passe à l'action, des contacts avec les représentants du joueur

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L'intérêt du PSV Eindhoven pour De Bruyne n'a plus rien d'une simple rumeur passagère. Les démarches concrètes ont débuté ces derniers temps, le club néerlandais ayant pris contact avec les représentants du joueur pour étudier la possibilité de boucler l'opération en janvier.

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Des médias néerlandais et italiens avaient déjà fait état de l'intérêt du PSV Eindhoven pour le milieu de terrain belge, tandis que des informations relayées d'après Romano ont confirmé l'existence de contacts entre les deux parties, les aspects financiers et les conditions nécessaires à la réalisation du transfert étant toujours à l'étude.

Selon des informations néerlandaises reprises par le site « Football Italia », le PSV Eindhoven a formulé une première offre de 2 millions d'euros à Naples, mais le club italien l'a rejetée dans l'attente d'une contrepartie financière plus importante. Signe que le chemin reste encore long avant la conclusion de l'opération.

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L'accord de Naples demeure un élément déterminant pour l'avenir du joueur, d'autant qu'il est toujours sous contrat avec le club italien et ne peut partir sans qu'un accord soit trouvé sur son départ.

Une situation familiale compliquée derrière l'envie de quitter l'Italie

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Les raisons qui poussent De Bruyne à envisager un départ de Naples ne se limitent pas au sportif : l'aspect familial semble jouer un rôle important dans son avenir.

La star belge souhaite en effet retrouver un environnement plus proche de son pays, ce qui fait d'un transfert aux Pays-Bas une option géographiquement adaptée, d'autant que la ville d'Eindhoven est relativement proche de la Belgique, ce qui lui permettrait de se rapprocher de sa famille et de son domicile.

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Michèle Lacroix, l'épouse de De Bruyne, avait déjà évoqué les difficultés de la vie de famille à Naples, expliquant que le foyer subissait des contraintes en raison de l'immense attention que les supporters portent au joueur, et qu'il n'était pas simple de sortir ensemble ou de se promener en ville.

Dans des déclarations accordées au magazine belge « Nina », elle a fait part du souhait de la famille de retourner dans la région du Limbourg, affirmant qu'ils voulaient y vivre le plus tôt possible.

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Ce contexte donne une importance supplémentaire à l'intérêt du PSV Eindhoven, une destination qui pourrait concilier stabilité familiale et poursuite d'une carrière professionnelle à haut niveau.

Naples campe sur ses positions, l'avenir de De Bruyne reste ouvert

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Naples avait officialisé l'arrivée de De Bruyne en juin 2025, au terme de sa longue aventure à Manchester City, longue de dix saisons, au cours de laquelle il a remporté de nombreux titres, dont la Ligue des champions et six titres de Premier League.

Le joueur a rejoint le club italien libre de tout contrat, avec l'ambition de constituer un renfort exceptionnel pour l'entrejeu. Mais son expérience ne s'est pas déroulée de manière idéale, comme l'espéraient les deux parties, après une grave blessure musculaire contractée lors de la saison 2025-2026, qui l'a éloigné des terrains pendant plus de quatre mois.

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Malgré son retour sur les terrains, son avenir fait désormais débat, d'autant qu'il est lié par un contrat expirant en juin 2027, assorti d'une option permettant à Naples de le prolonger d'une saison supplémentaire, jusqu'en 2028.

Selon la presse italienne, le club ne semble pas disposé à faciliter son départ en milieu de saison, tandis que le PSV Eindhoven entend profiter de la situation pour convaincre le joueur de rejoindre le championnat néerlandais.

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Dans le même temps, Romano a insisté sur le fait que De Bruyne reste un joueur de Naples et que tout autre club souhaitant le recruter devra le convaincre et trouver un accord avec la direction italienne.

Les prochaines semaines s'annoncent donc décisives pour l'avenir de la star belge, qui pourrait aborder une nouvelle étape de sa carrière, loin des projecteurs italiens et près de son pays et de sa famille, si les négociations parviennent à surmonter les obstacles financiers et administratifs.