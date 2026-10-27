Venezia-Inter : avant-match de Serie A

Serie A - Journée 9 28 oct. 2026 - 13:30 Stadio Pierluigi Penzo

Passé maître dans l’art de renverser les matches, l’Inter semble bien parti pour conserver son Scudetto

L’Inter se rend au Stadio Pierluigi Penzo pour affronter Venezia, lanterne rouge, porté par sa victoire arrachée en fin de match contre la Fiorentina. Le milieu polonais Zielinski a transformé un penalty à la 97e minute pour offrir la victoire à son équipe. Marcus Thuram avait égalisé avant d’obtenir ce penalty, confirmant son importance dans les moments décisifs pour l’Inter en l’absence du capitaine et joueur clé Lautaro Martinez. L’Inter a remporté sept de ses huit matches de Serie A, tandis que la Lazio affiche un début de saison identique. L’Inter a concédé l’ouverture du score lors de quatre de ses sept victoires, preuve de sa capacité à surmonter les difficultés et à revenir dans les matches.

Getty Images

Venezia se prépare au défi le plus difficile d’Italie

La victoire 1-0 contre Naples n’a été qu’une embellie trompeuse pour Venezia, lanterne rouge, qui a ensuite perdu 1-0 face au Genoa. Le club reste dernier avec seulement trois points sur 24 possibles. L’attaquant nigérian Akor Adams, recruté en provenance de Séville, a été l’une des rares satisfactions de Venezia. Pour espérer obtenir quelque chose dans cette rencontre, l’équipe aura probablement besoin d’une grande performance du joueur de 26 ans.

Getty Images

Les chiffres clés

L’Inter a remporté ses cinq confrontations avec Venezia, sur un score cumulé de 11-2.

L’Inter inscrit en moyenne 2,9 buts par match de Serie A cette saison.

Venezia n’a pas marqué lors de quatre de ses huit matches de championnat cette saison.

Actualité des équipes et effectifs

Davide Nicola doit se passer de Bartol Franjic, Andrea Adorante et Marin Sverko, tous blessés. Dans le onze pressenti, Filip Stankovic garderait le but, avec Juan Jesus, Redouane Halhal, Matias Moreno, Antoine Hainaut et Ridgeciano Haps en défense. Kike Perez, Simon Sohm et Toma Basic sont attendus au milieu, tandis qu’Akor Adams et John Yeboah mèneraient l’attaque.

Cristian Chivu doit toujours composer avec une longue liste de blessés : Lautaro Martinez, John Stones, Luis Henrique, Benjamin Pavard et Curtis Jones sont tous indisponibles. Malgré ces absences, le onze pressenti de l’Inter reste redoutable : Ivan Provedel dans le but, Alessandro Bastoni, Manuel Akanji et Yann Aurel Bisseck en défense, Henrikh Mkhitaryan, Andy Diouf, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu et Carlos Augusto au milieu, et Marcus Thuram associé à Francesco Pio Esposito en attaque.

Forme du moment

Venezia aborde cette rencontre avec deux victoires et trois défaites lors de ses cinq derniers matches, pour trois buts marqués et neuf encaissés. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 1-0 contre le Genoa en Serie A, après une victoire mémorable 1-0 face à Naples la semaine précédente. Ce résultat a montré que Venezia pouvait poser des problèmes à n’importe quelle équipe du championnat.

L’Inter reste sur quatre victoires et une défaite lors de ses cinq derniers matches, avec neuf buts marqués et huit encaissés. Son dernier résultat est cette victoire 2-1 contre la Fiorentina après avoir été mené, qui faisait suite à un succès 1-0 contre le Shakhtar Donetsk en Ligue des champions. Sa seule défaite sur cette période a été un revers 4-3 contre le Club Brugge en Europe. En Serie A, l’Inter a remporté ses trois derniers matches.

Confrontations directes

La dernière confrontation entre ces deux équipes a eu lieu en Coupe d’Italie le 3 décembre 2025, lorsque l’Inter s’est imposé 5-1 à domicile. Avant cela, Venezia avait reçu l’Inter en Serie A en janvier 2025, et le club milanais l’avait emporté 1-0 au Penzo. Sur les cinq dernières rencontres prises en compte, l’Inter s’est imposé quatre fois et Venezia une fois. L’unique victoire de l’équipe à domicile est toutefois survenue lors d’un match amical contre le Rapid Wien, et non dans une rencontre officielle. La domination de l’Inter dans cette confrontation est nette.