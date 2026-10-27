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Serie A
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Venezia-Inter : tout ce qu’il faut savoir avant le match de Serie A

Milan AC vs Inter
Milan AC
Inter
Serie A
Venezia vs Inter
Venezia
M. Thuram

Présentation complète du match entre Venise et l’Inter en Serie A. La lanterne rouge peut-elle inquiéter le leader et champion en titre ?

Venezia-Inter : avant-match de Serie A

crest
Serie A - Journée 9
Stadio Pierluigi Penzo

Passé maître dans l’art de renverser les matches, l’Inter semble bien parti pour conserver son Scudetto

L’Inter se rend au Stadio Pierluigi Penzo pour affronter Venezia, lanterne rouge, porté par sa victoire arrachée en fin de match contre la Fiorentina. Le milieu polonais Zielinski a transformé un penalty à la 97e minute pour offrir la victoire à son équipe. Marcus Thuram avait égalisé avant d’obtenir ce penalty, confirmant son importance dans les moments décisifs pour l’Inter en l’absence du capitaine et joueur clé Lautaro Martinez. L’Inter a remporté sept de ses huit matches de Serie A, tandis que la Lazio affiche un début de saison identique. L’Inter a concédé l’ouverture du score lors de quatre de ses sept victoires, preuve de sa capacité à surmonter les difficultés et à revenir dans les matches.

FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images

Venezia se prépare au défi le plus difficile d’Italie

La victoire 1-0 contre Naples n’a été qu’une embellie trompeuse pour Venezia, lanterne rouge, qui a ensuite perdu 1-0 face au Genoa. Le club reste dernier avec seulement trois points sur 24 possibles. L’attaquant nigérian Akor Adams, recruté en provenance de Séville, a été l’une des rares satisfactions de Venezia. Pour espérer obtenir quelque chose dans cette rencontre, l’équipe aura probablement besoin d’une grande performance du joueur de 26 ans.

Genoa CFC v Venezia FC - Serie A 2026/27Getty Images

Les chiffres clés

  • L’Inter a remporté ses cinq confrontations avec Venezia, sur un score cumulé de 11-2.
  • L’Inter inscrit en moyenne 2,9 buts par match de Serie A cette saison.
  • Venezia n’a pas marqué lors de quatre de ses huit matches de championnat cette saison.

Actualité des équipes et effectifs

Venezia vs Inter Équipes probables

3-5-2
Venezia crest
Venezia
VEN
page.match.formation.title
Inter crest
Inter
INT
3-5-2
F. StankovicF. StankovicGuilherme Nunes Jesus JuanGuilherme Nunes Jesus JuanR. HalhalR. HalhalM. MorenoM. MorenoA. HainautA. HainautK. PerezK. PerezS. SohmS. SohmT. BasicT. BasicR. HapsR. HapsA. AdamsA. AdamsJ. YeboahJ. YeboahI. ProvedelI. ProvedelA. BastoniA. BastoniM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckH. MkhitaryanH. MkhitaryanA. DioufA. DioufN. BarellaN. BarellaH. CalhanogluH. CalhanogluC. AugustoC. AugustoM. ThuramM. ThuramF. EspositoF. Esposito
Inter crest
Inter
INT
3-5-2
Venezia

Onze de départ

Inter

Entraineur

  • D. Nicola
  • C. Chivu

Davide Nicola doit se passer de Bartol Franjic, Andrea Adorante et Marin Sverko, tous blessés. Dans le onze pressenti, Filip Stankovic garderait le but, avec Juan Jesus, Redouane Halhal, Matias Moreno, Antoine Hainaut et Ridgeciano Haps en défense. Kike Perez, Simon Sohm et Toma Basic sont attendus au milieu, tandis qu’Akor Adams et John Yeboah mèneraient l’attaque.

Cristian Chivu doit toujours composer avec une longue liste de blessés : Lautaro Martinez, John Stones, Luis Henrique, Benjamin Pavard et Curtis Jones sont tous indisponibles. Malgré ces absences, le onze pressenti de l’Inter reste redoutable : Ivan Provedel dans le but, Alessandro Bastoni, Manuel Akanji et Yann Aurel Bisseck en défense, Henrikh Mkhitaryan, Andy Diouf, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu et Carlos Augusto au milieu, et Marcus Thuram associé à Francesco Pio Esposito en attaque.

Forme du moment

VEN

VEN - Forme

LAZ
D0-2
RAP
V1-0
ATA
D3-1
NAP
V1-0
GEN
D1-0
But marqué (encaissé)
3/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
INT

INT - Forme

PAR
V3-0
CLB
D3-4
BOL
V1-3
SHK
V1-0
FIO
V2-1
But marqué (encaissé)
12/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Venezia aborde cette rencontre avec deux victoires et trois défaites lors de ses cinq derniers matches, pour trois buts marqués et neuf encaissés. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 1-0 contre le Genoa en Serie A, après une victoire mémorable 1-0 face à Naples la semaine précédente. Ce résultat a montré que Venezia pouvait poser des problèmes à n’importe quelle équipe du championnat.

L’Inter reste sur quatre victoires et une défaite lors de ses cinq derniers matches, avec neuf buts marqués et huit encaissés. Son dernier résultat est cette victoire 2-1 contre la Fiorentina après avoir été mené, qui faisait suite à un succès 1-0 contre le Shakhtar Donetsk en Ligue des champions. Sa seule défaite sur cette période a été un revers 4-3 contre le Club Brugge en Europe. En Serie A, l’Inter a remporté ses trois derniers matches.

Confrontations directes

Face à face

VeneziaNulInter
0
0
5
Italie Coupe
Inter badge
Inter
INT
5
Venezia badge
Venezia
VEN
1
FDM
Serie A
Venezia badge
Venezia
VEN
0
Inter badge
Inter
INT
1
FDM
Serie A
Inter badge
Inter
INT
1
Venezia badge
Venezia
VEN
0
FDM
Serie A
Inter badge
Inter
INT
2
Venezia badge
Venezia
VEN
1
FDM
Serie A
Venezia badge
Venezia
VEN
0
Inter badge
Inter
INT
2
FDM
2Buts marqués11
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué2/5

La dernière confrontation entre ces deux équipes a eu lieu en Coupe d’Italie le 3 décembre 2025, lorsque l’Inter s’est imposé 5-1 à domicile. Avant cela, Venezia avait reçu l’Inter en Serie A en janvier 2025, et le club milanais l’avait emporté 1-0 au Penzo. Sur les cinq dernières rencontres prises en compte, l’Inter s’est imposé quatre fois et Venezia une fois. L’unique victoire de l’équipe à domicile est toutefois survenue lors d’un match amical contre le Rapid Wien, et non dans une rencontre officielle. La domination de l’Inter dans cette confrontation est nette.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
InterInterINT
87102310+1322
V
V
V
N
V
2
Lazio RomeLazio RomeLAZ
8710165+1122
V
V
V
V
N
3
RomaRomaROM
8530196+1318
N
V
N
N
V
4
Milan ACMilan ACMIL
8530167+918
V
V
N
V
N
5
ComoComoCOM
8521147+717
V
V
N
D
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
N
V
D
V
N
7
Juventus FCJuventus FCJUV
8422118+314
V
D
N
V
D
8
TorinoTorinoTOR
84131311+213
V
V
V
N
D
9
CagliariCagliariCGL
841369-313
D
D
N
V
V
10
SSC NaplesSSC NaplesNAP
83231310+311
N
D
V
N
V
11
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
83141415-110
N
D
V
D
D
12
LecceLecceLEC
8305914-59
D
V
D
D
V
13
BologneBologneBOL
8224810-28
V
D
V
N
D
14
SassuoloSassuoloSAS
82241216-48
D
D
N
D
V
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
D
V
D
V
D
16
GenoaGenoaGEN
8215613-77
V
D
V
D
N
17
UdineseUdineseUDI
8116918-94
D
D
D
D
D
18
FiorentinaFiorentinaFIO
8116919-104
D
D
D
N
V
19
ParmeParmePAR
8116515-104
D
D
D
V
D
20
VeneziaVeneziaVEN
8107617-113
D
V
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

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