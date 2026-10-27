Venezia-Inter : présentation du match de Serie A

Serie A - Journée 9 28 oct. 2026 - 13:30 Stadio Pierluigi Penzo

Passé maître dans l’art de renverser les matches, l’Inter semble bien parti pour conserver son Scudetto

L’Inter se rend au stade Pierluigi Penzo pour affronter Venezia, lanterne rouge, porté par une victoire arrachée en fin de match contre la Fiorentina. Le milieu polonais Zielinski a transformé un penalty à la 97e minute pour offrir la victoire face à la Viola. Marcus Thuram avait égalisé avant d’obtenir ce penalty, confirmant son importance dans les moments décisifs pour l’Inter en l’absence du capitaine et homme fort Lautaro Martinez. L’Inter a remporté sept de ses huit matches de Serie A, tout comme la Lazio. Mené au score lors de quatre de ces sept victoires, le club a montré sa capacité à surmonter les difficultés et à revenir dans les matches.

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Venezia se prépare au défi le plus difficile d’Italie

La victoire 1-0 contre Naples n’aura été qu’un faux départ pour Venezia, lanterne rouge, qui s’est ensuite incliné 1-0 face au Genoa. Le club reste dernier du classement avec seulement trois points sur 24 possibles. L’attaquant nigérian Akor Adams, recruté en provenance de Séville, est l’une des rares satisfactions de Venezia. Pour espérer obtenir un résultat dans cette rencontre, le club aura probablement besoin d’une grande prestation du joueur de 26 ans.

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Les chiffres clés

L’Inter a remporté ses cinq confrontations avec Venezia, sur un score cumulé de 11-2.

L’Inter inscrit en moyenne 2,9 buts par match de Serie A cette saison.

Venezia n’a pas marqué lors de quatre de ses huit matches de championnat cette saison.

Actualités des équipes et effectifs

Davide Nicola doit se passer de Bartol Franjic, Andrea Adorante et Marin Sverko, tous blessés. Dans le onze pressenti, Filip Stankovic garderait le but, derrière une ligne défensive composée de Juan Jesus, Redouane Halhal, Matias Moreno, Antoine Hainaut et Ridgeciano Haps. Kike Perez, Simon Sohm et Toma Basic sont attendus au milieu, tandis qu’Akor Adams et John Yeboah mèneraient l’attaque.

Cristian Chivu doit toujours composer avec une longue liste de blessés : Lautaro Martinez, John Stones, Luis Henrique, Benjamin Pavard et Curtis Jones sont tous indisponibles. Malgré ces absences, le onze pressenti de l’Inter reste redoutable : Ivan Provedel dans le but ; Alessandro Bastoni, Manuel Akanji et Yann Aurel Bisseck en défense ; Henrikh Mkhitaryan, Andy Diouf, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu et Carlos Augusto au milieu ; Marcus Thuram associé à Francesco Pio Esposito en attaque.

Forme du moment

Venezia aborde cette rencontre avec deux victoires et trois défaites lors de ses cinq derniers matches, pour trois buts marqués et neuf encaissés. Sa dernière sortie s’est soldée par une défaite 1-0 contre le Genoa en Serie A, après une mémorable victoire 1-0 face à Naples la semaine précédente. Ce résultat a montré que Venezia pouvait poser des problèmes à n’importe quelle équipe du championnat.

L’Inter arrive avec quatre victoires et une défaite lors de ses cinq derniers matches, pour neuf buts inscrits et huit encaissés. Son résultat le plus récent est cette victoire 2-1 après avoir été mené contre la Fiorentina, obtenue après un succès 1-0 face au Shakhtar Donetsk en Ligue des champions. Sa seule défaite sur cette période est un revers 4-3 contre le Club Brugge en compétition européenne. En Serie A, l’Inter reste sur trois victoires consécutives.

Historique des confrontations

La dernière rencontre entre ces équipes a eu lieu en Coupe d’Italie, le 3 décembre 2025, lorsque l’Inter s’est imposé 5-1 à domicile. Auparavant, Venezia avait accueilli l’Inter en Serie A en janvier 2025, et l’Inter l’avait emporté 1-0 au Penzo. Lors des cinq confrontations les plus récentes, l’Inter s’est imposé quatre fois et Venezia une fois. La seule victoire de l’équipe à domicile a été obtenue lors d’un match amical contre le Rapid Wien, et non lors d’une rencontre officielle. La domination de l’Inter dans ces confrontations est claire.