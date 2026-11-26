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Serie A - Journée 13 27 nov. 2026 - 14:45 Stadio Pierluigi Penzo

Vendredi 27 novembre, le stade Pierluigi Penzo de Venise accueille Venezia-Bologne, match de la 13e journée de Serie A. Cette rencontre ouvre la journée.

Venezia sort d’une soirée difficile à l’Allianz Stadium. L’équipe de Davide Nicola s’est inclinée 4-0 face à la Juventus, après une première période sans but et une seconde au cours de laquelle sa défense s’est effondrée.

Bologne aborde le match avec un état d’esprit différent. L’équipe de Raffaele Palladino a fait match nul 1-1 à Udine, mais avait remporté ses quatre rencontres précédentes, dont un succès 2-4 sur le terrain de l’AC Milan.

Pour Venezia, le classement est préoccupant. Le club occupe la 20e place et n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches, face à l’Udinese (2-1).

Bologne est mieux placé au classement, à la neuvième place. Sa défense concède des occasions, mais son attaque marque régulièrement.

Les deux équipes doivent par ailleurs composer avec plusieurs blessés. Voici où voir le match, à quelle heure il se joue et ce qu’il faut attendre des compositions.

Actualités des équipes

Venezia doit se passer de six joueurs : Bartol Franjic, Andrea Adorante, Pasquale Mazzocchi, Marin Sverko, Thierry Correia et Toma Basic sont tous indisponibles sur blessure. Le onze probable comprend Stankovic dans les buts, une défense composée de Juan Jesus, Moreno et Halhal, ainsi qu’un duo d’attaque formé par Adams et Lauberbach. Bologne sera privé d’Emil Holm, Juan Miranda, Oussama El Azzouzi, Torbjoern Lysaker Heggem et Jay Enem. Le onze probable de l’équipe de Palladino s’appuie sur Skorupski dans les buts, Ferguson et Pobega au milieu, puis Orsolini, Bernardeschi et Odgaard devant. Aucun joueur n’est signalé comme suspendu dans les deux équipes. D’autres informations seront disponibles à l’approche du coup d’envoi.

État de forme

Venezia compte une victoire et quatre défaites lors de ses cinq derniers matches de Serie A. Son dernier résultat est la défaite 4-0 contre la Juventus le 22 novembre, tandis que son seul succès a été obtenu face à l’Udinese (2-1) le 6 novembre. Entre ces deux rencontres, le club a perdu 1-0 contre Côme et le Genoa, ainsi que 0-2 contre l’Inter. Au total, Venezia a marqué 2 buts et en a encaissé 9. Bologne affiche un bilan opposé, avec quatre victoires et un nul. Son dernier match est le 1-1 contre l’Udinese du 22 novembre, précédé d’une victoire 2-4 sur le terrain de l’AC Milan. En cinq rencontres, Bologne a marqué 11 buts et en a encaissé 5, sans en concéder lors de sa victoire 0-2 à Cagliari.

Confrontations précédentes

La dernière confrontation remonte au 29 mars 2025, lorsque Bologne s’est imposé 0-1 à Venise en Serie A. Le bilan des cinq rencontres mentionnées est équilibré, avec deux victoires de chaque côté et un nul, le 1-1 de février 2002. Bologne a inscrit 8 buts contre 6 pour Venezia. Le succès 4-3 de Venezia en mai 2022 est le match le plus prolifique de cette série.

Classement

En Serie A, Venezia occupe la 20e place du classement, tandis que Bologne est neuvième.