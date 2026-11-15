« Veerman est le véritable leader du Borussia Dortmund »

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Joey Veerman fait parler de lui en Allemagne après sa prestation lors de Pays-Bas - Grèce (7-0), vendredi. Dans une tribune de BILD, le milieu de terrain est présenté comme le nouveau patron du Borussia Dortmund.

« Il est peut-être la plus grande surprise du Borussia Dortmund. En peu de temps, le Néerlandais est passé du statut de recrue arrivée tard dans l’été à celui de véritable patron du milieu de terrain de Dortmund », écrit le journal allemand, particulièrement élogieux envers l’international néerlandais.

BILD analyse pourquoi Veerman est déjà si important pour l’entraîneur de Dortmund, Niko Kovac. « Veerman n’est pas seulement un excellent passeur, c’est aussi un joueur qui travaille énormément. »

« Lors du match nul 2-2 contre le Bayern Munich, le milieu de terrain a parcouru plus de treize kilomètres. Seules les stars du Bayern Joshua Kimmich et Aleksandar Pavlovic ont couru davantage. » Veerman impressionne en Bundesliga. « Mais sa plus grande force, c’est sa maîtrise du ballon. »

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Lors de ses huit premiers matches de Bundesliga, Veerman a effectué 346 passes. « Dont 309 ont trouvé un coéquipier. Cela représente un taux de passes réussies impressionnant de 89,3 %. Il est ainsi l’un des milieux de terrain de Dortmund les plus précis dans cet exercice. »

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Selon le journal, le Néerlandais permet à Jobe Bellingham de mieux s’exprimer. « L’Anglais peut exploiter ses qualités offensives plus haut sur le terrain, car Veerman organise le jeu derrière lui. Le Néerlandais apporte de la structure à la construction du jeu, se rend constamment disponible et offre à ses coéquipiers la sécurité dont ils ont besoin. »

« Tandis que Veerman dirige le jeu de Dortmund depuis une position reculée, Bellingham dispose de plus de liberté pour se projeter vers le but adverse. » L’ancien joueur du PSV se révèle ainsi très important dans le jeu offensif de Dortmund.

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Selon le journal allemand, Veerman vaut largement les 22 millions d’euros déboursés par Dortmund. « Peu de gens s’attendaient à ce que ce soit lui qui devienne aussi rapidement le moteur de l’équipe. »

« Il est désormais l’un des joueurs les plus importants du système de Kovac. Veerman dirige le jeu, prend ses responsabilités et montre l’exemple, y compris sur le plan défensif », conclut BILD.