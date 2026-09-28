Vandaag Inside présente ses excuses à Estevana Polman

Les messieurs de Vandaag Inside reviennent lundi sur le départ d’Estevana Polman. L’ancienne handballeuse devait s’installer chaque mois dans le talk-show cette saison, mais il a désormais été décidé de ne plus inviter Polman.

René van der Gijp s’était montré sceptique il n’y a pas si longtemps au sujet du rôle de Polman dans VI. Ses propos ont toutefois pris une importance excessive, souligne-t-il. « J’ai seulement dit que lorsqu’elle a été annoncée ici autour de la table, j’ai entendu tout le monde dire des choses. J’ai alors tout de suite dit : pourvu que la pression ne soit pas trop forte. Si les attentes deviennent trop élevées, on ne peut pas y répondre. C’est tout. »

Selon Van der Gijp, ce n’était absolument pas une attaque envers Polman. « Les gens pensaient que je parlais de mes propres attentes. Mais je ne parlais pas de moi », explique le pensionnaire régulier du plateau, originaire de Dordrecht.

« Nous ne savions pas ce qu’elle pouvait ou ne pouvait pas faire. Et il s’est avéré, lors des fois où elle était assise ici, qu’elle sait très bien parler de son mari (Rafael van der Vaart, NDLR), et du handball. Mais à côté de cela, elle s’est peu exprimée », enchaîne Johan Derksen.

« Le plus embêtant, c’est que cette fille avait droit à une période d’essai de six mois. Nous aurions en fait dû aller au bout de cela et la coacher un peu pour la mettre au niveau. Mais là, c’est elle qui est en réalité la victime. Je trouve ça quand même dommage », ajoute De Snor. « Ça ne s’est pas passé comme cela aurait dû se passer. »

Wilfred Genee est d’accord avec la thèse de Derksen. « C’est aussi mon avis. Donc au fond, nous le regrettons un peu, non ? », se demande le présentateur à voix haute. Il n’est d’ailleurs pas exclu que Polman revienne à l’avenir dans VI en tant qu’invitée au bar.

« J’ai été trop poussée dans un rôle axé sur le fond, et cela n’avait pas été discuté ainsi au préalable. Je ne veux pas participer à cela », souligne Polman dans une réaction auprès de RTL Boulevard. « J’ai moi-même toujours indiqué que je cherchais encore à savoir si cela me convenait réellement. Il y a eu une évaluation et il en est ressorti que c’était bien ainsi. »