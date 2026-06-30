Van Dijk sous le choc : « Le Maroc a anéanti nos rêves… Nous vivons un cauchemar. »

Le capitaine des Pays-Bas Virgil van Dijk a affiché une tristesse profonde après l’élimination de son équipe de la Coupe du monde 2026, consécutive à la défaite contre le Maroc en seizièmes de finale, estimant qu’il s’agissait de l’un des moments les plus éprouvants pour tout footballeur.

Dans des propos recueillis par la chaîne néerlandaise « NOS » après la rencontre, le capitaine a reconnu que cette défaite, intervenue alors que les siens avaient ouvert le score avant de se faire remonter par le Maroc, mettait un terme au parcours des « Orange » dans l’épreuve.

Le capitaine des Pays-Bas a déclaré : « Ce sont les pires moments que puisse vivre un footballeur. Il est difficile d’analyser ce qui s’est passé pour l’instant. Ce fut un match passionnant, mais nous sommes malheureusement éliminés du tournoi. »

Il a ajouté : « Par moments, les choses ont bien fonctionné et, bien sûr, nous aurions pu mieux faire, mais cela ne changera plus rien désormais. Nous sommes à nouveau éliminés, et c’est douloureux. »

Il a conclu en exprimant son besoin de retrouver les siens : « Je veux rentrer au plus vite pour être avec ma famille, c’est la seule chose à laquelle je pense en ce moment. »

Les Marocains l’ont emporté aux tirs au but (3-2) après un match nul 1-1 à l’issue du temps réglementaire et des prolongations.