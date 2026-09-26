Van Dijk proche d'un départ : une grande destination attend le capitaine de Liverpool

Des rapports de presse italiens ont révélé que le défenseur néerlandais Virgil van Dijk était proche de rejoindre les rangs de Milan « tôt ou tard », malgré sa préférence pour poursuivre l'aventure avec Liverpool cet été. Ces développements interviennent après une série de doutes ayant entouré l'avenir du capitaine de Liverpool au sein de la forteresse d'Anfield, notamment à l'entame de la dernière année de son contrat.

Selon les propos rapportés par le site « Football Italia » et attribués au célèbre journaliste et analyste italien Carlo Pellegatti, le défenseur néerlandais aurait préféré rejoindre le stade de San Siro après avoir trouvé un accord sur les conditions personnelles avec la direction de Milan, avant de décider finalement de continuer avec Liverpool et de diriger l'arrière-garde des Reds. Malgré ses 35 ans, van Dijk reste au centre d'un vif intérêt et son nom demeure fortement évoqué parmi les options de l'entraîneur Ruben Amorim.

Dans une vidéo diffusée sur sa chaîne officielle YouTube, Pellegatti a défendu sa position en déclarant : « De temps en temps, certains se moquent de mes propos sur l'arrivée de van Dijk à Milan, mais ils avaient fait exactement la même chose en janvier, avant le retour de Zlatan Ibrahimović. »

Il a ajouté, pour clarifier sa position : « Je continue d'insister sur ce que Gerry Cardinale (le propriétaire du club) a exprimé sans détour : soit nous le faisons venir maintenant contre une compensation financière, soit nous le recrutons l'an prochain gratuitement. Et je le répète, van Dijk portera le maillot de Milan tôt ou tard, et nous verrons si Cardinale changera d'avis ou non, mais je vous assure que ce nom n'était pas une simple spéculation en l'air. »

Il convient de rappeler que Liverpool avait recruté van Dijk en provenance de Southampton en janvier 2018 contre 85 millions d'euros, avant qu'il ne devienne l'une des plus grandes légendes du club dans son histoire récente ; il a en effet disputé 380 matchs officiels sous le maillot des Reds, inscrivant 36 buts et délivrant 16 passes décisives, et a contribué au sacre en Premier League à deux reprises, ainsi qu'en Ligue des champions, en Supercoupe d'Europe, à la Coupe du monde des clubs, en Coupe d'Angleterre, en plus de deux titres en Coupe de la Ligue.