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Rafael van der Vaart, ancienne star de la sélection néerlandaise, a vivement critiqué la prestation des joueurs des Pays-Bas après la lourde défaite 5-0 face à l'Allemagne en Ligue des nations, tout en saluant les qualités de Frenkie de Jong, star du FC Barcelone, qu'il considère comme le meilleur joueur de la sélection néerlandaise.

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Van der Vaart a estimé que l'absence de De Jong face à l'Allemagne, en raison de problèmes physiques, avait énormément pesé, soulignant que les qualités du joueur du FC Barcelone ne sont pas appréciées à leur juste valeur.

L'ancienne star néerlandaise, passée par le Real Madrid et le Real Betis, a déclaré : « Parfois, l'adversaire vous oblige à reculer, mais regardez la façon dont les joueurs se déplaçaient. On aurait dit qu'ils s'étaient fait pipi dessus et qu'ils portaient des sacs de pommes de terre sur le dos. Ils paraissaient épuisés et manquaient de vitalité. »

Van der Vaart, lors de son intervention sur la chaîne NOS, a saisi l'occasion pour défendre Frenkie de Jong, le joueur du FC Barcelone absent des rangs des Pays-Bas face à l'Allemagne en raison de problèmes physiques, durant la période où Xavi Hernández était aux commandes.

« Nous n'apprécions pas suffisamment les qualités de Frenkie, a affirmé Van der Vaart. L'absence de De Jong a énormément pesé, et je pense que ses capacités ne sont pas reconnues à leur juste valeur. Il attire beaucoup le ballon vers lui et fait preuve d'un grand calme quand il a le ballon dans les pieds. »

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Et l'ancienne star néerlandaise, âgée de 43 ans, d'insister sur le statut du joueur du Barça : « On veut avoir ses meilleurs joueurs sur le terrain, et Frenkie de Jong est le meilleur. »

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Les propos de Rafael van der Vaart viennent appuyer les critiques formulées récemment par Frenkie de Jong lui-même, qui estime que ses performances ne sont pas suffisamment reconnues, en particulier au sein du FC Barcelone.

« Il y a toujours un peu de bruit autour de moi, surtout quand je ne suis pas là, avait déclaré De Jong. Pour une raison ou pour une autre, cela arrive pendant l'été, quand il n'y a pas de matchs, ou quand je suis blessé. »

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Et de poursuivre : « Je me sens actuellement très bien, avec une grande force physique. Est-ce qu'il y a du bruit autour de ma personne ? J'ai le sentiment qu'on parle toujours plus de moi que d'autres joueurs, mais c'est peut-être simplement une impression personnelle quand on parle de moi. Ce sont des choses sur lesquelles je n'ai pas vraiment d'influence. »

De Jong avait rejoint le FC Barcelone en 2019 en provenance de l'Ajax, pour 75 millions d'euros.

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Le Néerlandais est arrivé au Barça à l'été 2019, porteur de grandes attentes quant à sa capacité à diriger l'entrejeu pendant de longues années, grâce à son aisance dans la conservation du ballon, sa faculté à se mouvoir sous pression et à ressortir le ballon des zones défensives, sans oublier sa vision du jeu remarquable et sa capacité à renverser le jeu.

Au fil de son parcours avec le club catalan, De Jong a dépassé plusieurs légendes du football néerlandais ayant porté le maillot du FC Barcelone, pour devenir le joueur néerlandais le plus capé en matchs officiels de l'histoire du club, avec 300 rencontres, devant Phillip Cocu et Ronald Koeman.