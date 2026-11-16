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Rafael van der Vaart et Youri Mulder ont vivement critiqué l’équipe des Pays-Bas lundi soir sur la NOS. Battus 5-0 par l’Allemagne en Ligue des nations, les Néerlandais ont surtout affiché un niveau de jeu consternant après la pause. Les deux consultants ont tenté d’expliquer après le match comment l’équipe du sélectionneur Xavi Hernández avait pu sombrer à ce point.

Quelques jours plus tôt, les Pays-Bas avaient pourtant battu la Grèce 7-0, mais il n’en restait plus grand-chose lundi soir à Berlin. Selon Van der Vaart, cette large victoire de vendredi a peut-être conduit à surestimer le niveau réel de l’équipe.

« Quand tout se passe bien, nous avons une équipe plutôt correcte. Mais il faut se rappeler à chaque fois que tout commence par jouer à fond », affirme l’ancien international. « Nous n’avons pas de joueurs qui appartiennent au tout premier rang mondial sur le terrain, surtout en l’absence de Virgil van Dijk et de Frenkie de Jong. C’est quand même l’axe qui a fait notre force pendant des années. Et alors, on ressemble à ce qu’on a vu aujourd’hui. »

Mulder y reconnaît un problème typiquement néerlandais. « Nous pensons assez vite que nous sommes formidables quand tout va bien. Et souvent, la réalité nous rattrape brutalement », estime l’ancien attaquant.

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Le présentateur Henry Schut se demande pourquoi le sélectionneur Xavi Hernández n’a pas su l’éviter. Pour Mulder, la responsabilité incombe avant tout aux joueurs. « Ce sont quand même les joueurs qui sont sur le terrain. Un entraîneur peut répéter autant de fois qu’il veut qu’il faut rester concentrés et bien commencer, mais on se dit quand même : nous avons été si bons vendredi, nous allons aussi battre l’Allemagne sans difficulté. C’est un peu dans notre nature. »

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Van der Vaart refuse de relativiser la défaite. Le fait que les Pays-Bas aient déjà assuré leur place en quarts de finale ne constitue pas, à ses yeux, une excuse valable. Il n’a d’ailleurs pas été particulièrement impressionné par l’adversaire.

« À un moment donné, on se rend tout simplement compte : merde, ces gars sont bien meilleurs. Mais j’ai aussi trouvé l’Allemagne très médiocre. Ce n’est évidemment pas la meilleure équipe d’Allemagne que nous ayons jamais affrontée. Et malgré cela, on perd 5-0. Il y a vraiment de quoi avoir terriblement honte. »

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À la fin de l’analyse d’après-match, des images montrent une scène étrange alors que les Pays-Bas sont menés 5-0. Le gardien Bart Verbruggen et le capitaine Denzel Dumfries rassemblent leurs coéquipiers pour une sorte de temps mort improvisé sur le terrain.

Ces images écœurent Van der Vaart. « Je ne peux vraiment pas regarder ça… Et puis ce gardien arrive… Je me dis à son sujet : tu en as encaissé cinq. Il n’y pouvait rien sur certains buts, mais il n’était même pas près du ballon. »

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Selon Van der Vaart, une telle discussion ne sert absolument à rien à ce moment-là. « Les autres joueurs le pensent aussi. Il faut quand même savoir le sentir soi-même, non ? Pas besoin de se mettre en cercle comme ça. Ce genre de chose se fait chez les jeunes. »