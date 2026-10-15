Van der Gijp voit déjà un flop à prix d’or sur le marché des transferts : « Il ne va pas les prendre par la main, vraiment pas »

René van der Gijp doute fortement des chances de Joey Veerman au Borussia Dortmund et de Mika Godts au Paris Saint-Germain. Le consultant de Vandaag Inside estime que les deux joueurs auront du mal à se distinguer au plus haut niveau européen.

Van der Gijp se montre particulièrement critique envers Veerman. Selon lui, l’ancien joueur du PSV n’a pas les qualités nécessaires pour porter son club allemand.

Jeudi soir, dans Vandaag Inside, Van der Gijp revient d’abord sur les matches de Ligue des champions du PSV et de Feyenoord. Le club d’Eindhoven s’est incliné 1-0 face au RB Leipzig, tandis que Feyenoord s’est imposé 3-2 contre Côme au terme d’une belle performance. « J’ai trouvé que le PSV comme Feyenoord avaient offert une excellente publicité à la Ligue des champions », déclare Van der Gijp.

« Quoi qu’on en dise, je trouve remarquable d’avoir dominé par moments le troisième du championnat italien », dit Van der Gijp à propos de Feyenoord. « Et cela vaut aussi pour le PSV. Nous n’avons vu qu’une mi-temps, mais ils ont également dominé pendant cette période. Si tu marques ce penalty, il n’y a aucun problème. »

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Van der Gijp critique Godts au PSG

Le montant du transfert d’Anis Hadj Moussa est ensuite évoqué. Feyenoord aurait trouvé un accord de 42 millions d’euros avec Al-Ittihad l’été dernier, mais l’attaquant est finalement resté à Rotterdam. Van der Gijp estime que ce serait une excellente somme pour l’Algérien.

« Je trouve aussi que 42 à 45 millions d’euros, c’est une très bonne somme pour Hadj Moussa, car je ne pense pas qu’il rejoindra le Paris Saint-Germain. Là-bas, ils ont déjà été refroidis par Godts. Ils doivent se dire : bon sang... », affirme Van der Gijp.

Van der Gijp établit ensuite un parallèle avec Veerman, parti du PSV au Borussia Dortmund l’été dernier pour environ 20 à 25 millions d’euros. « Ce que je dis toujours, je continue de le dire. Cela vaut aussi pour Veerman. Le Veerman du PSV, Dortmund n’en a pas besoin. Il doit franchir un cap. Et il ne le franchira pas, car il est déjà trop vieux pour cela (presque 28 ans, NDLR). »

Selon Van der Gijp, les joueurs étrangers des grands clubs européens subissent en outre une pression supplémentaire. « On voit aussi maintenant à Dortmund que les gens... Écoutez, quand les choses ne tournent pas bien, les regards se portent quand même sur les étrangers. Ce sont des étrangers, ils ont coûté cher. Et lui, il ne portera pas Dortmund. Vraiment pas. »