Van Bommel : l'absence de Mbappé ne changera rien

Mark van Bommel, le sélectionneur de la Belgique, a déclaré qu'il regrettait l'absence de Kylian Mbappé pour leur match de demain, dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des nations.

Van Bommel a ajouté lors d'une conférence de presse avant la rencontre : « Il est regrettable que Mbappé ne soit pas présent. Nous voulons toujours affronter les meilleurs joueurs de chaque sélection, et j'aurais aimé qu'il soit là. »

Il a poursuivi : « Je ne connais pas exactement la nature de la blessure dont il souffre, mais son absence est regrettable, pour la France et pour le Real Madrid. »

Le technicien belge a précisé que l'absence de Mbappé ne changerait pas la préparation de son équipe pour le match, déclarant : « Au final, cela ne change pas grand-chose pour nous. Nous avons toujours la même envie de proposer ce que nous voulons sur le terrain, peu importe le nom de l'adversaire. »

Au sujet de ses absences, le sélectionneur de la Belgique a confirmé qu'il serait privé de Leandro Trossard et Mike Penders, en raison d'une blessure au talon pour le premier, et d'une blessure aux muscles de la cuisse pour le second.

Mbappé est absent pour la confrontation face à la Belgique après avoir subi une blessure au genou lors de la victoire de la France contre la Turquie sur le score d'un but à zéro, dans le cadre de la première journée de la Ligue des nations.