Van Bommel conseille à Godts d’exploiter sa plus grande qualité

Les jours sont beaux pour Mark van Bommel. Son fils Ruben a signé une superbe passe décisive pour ses débuts avec l’équipe des Pays-Bas et, comme sélectionneur de la Belgique, il a supervisé une impressionnante victoire 0-2 en Italie.

« En tant que père, voir son fils débuter avec les Pays-Bas, c’est forcément déjà beau », a déclaré Van Bommel dimanche lors d’un point presse, cité par l’Algemeen Dagblad. « Nous étions une grande partie du staff à regarder sur nos téléphones et puis il a délivré cette passe décisive. Formidable, même si j’aurais bien sûr aimé être au stade. »

Le sélectionneur de l’équipe belge trouve formidable que Xavi lance déjà son fils dans le grand bain. « Xavi est un type fantastique. J’ai joué avec lui à Barcelone et il était entraîneur quand j’étais avec l’Antwerp face au Barça en Ligue des champions. Le fait qu’il fasse débuter Ruben maintenant rend cela deux fois plus beau. Avant la trêve internationale, nous avions déjà eu un bref contact. »

Lundi, Van Bommel aura affaire à une autre légende. La France de Zinédine Zidane se déplace en effet à Bruxelles. « C’est spécial d’entraîner contre Zidane. C’était un footballeur exceptionnel. J’ai joué une fois contre lui, avec le Barça contre le Real Madrid. Quand un geste technique porte ton nom, c’est que tu n’as pas si mal réussi. »

Le bémol de cette rencontre de Ligue des nations, c’est l’absence de Kylian Mbappé, forfait côté français en raison d’une blessure au genou. « Je trouve dommage que Kylian Mbappé ne soit pas là, car en tant qu’entraîneur, on préfère affronter les meilleurs. Notre manière de jouer ne changera toutefois pas par rapport à l’Italie. Si l’adversaire parvient parfois à vous déborder, ce n’est pas grave, tant que chacun sait ce qu’il doit faire », a glissé Van Bommel à ses joueurs.

Van Bommel ne peut pas encore dire si Mika Godts sera titulaire lundi contre la France. L’ailier avait marqué les esprits contre l’Italie avec un magnifique but. « J’ai dit à Mika qu’il devait continuer à tenter des actions. Six échouent ? Alors tu essaies une septième fois, car c’est sa grande qualité. »

Godts ne fuit en tout cas pas la concurrence avec Jérémy Doku et Malick Fofana. « C’est aussi pour cela que j’ai rejoint le PSG. La concurrence est normale dans le très haut niveau. »