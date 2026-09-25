Valentijn Driessen n’est absolument pas impressionné par Marc ter Stegen. Le journaliste de De Telegraaf estime que le gardien de l’Ajax manque trop d’autorité dans sa propre surface de réparation et comprend donc parfaitement pourquoi Manuel Neuer a eu la préférence pendant des années en équipe d’Allemagne.

Dans le podcast Kick-off de De Telegraaf, il est d’abord question du but refusé de Virgil van Dijk contre l’Allemagne. Cela donne lieu à un débat sur le comportement des attaquants sur les corners, de plus en plus souvent placés volontairement autour du gardien pour le gêner. Ter Stegen a été quelque peu gêné par Brian Brobbey sur la tête victorieuse de Van Dijk, alors que ce dernier se tenait tout près de lui.

Driessen n’est pas favorable à cette évolution et cite également des exemples venus de Premier League. « En Angleterre, c’est vraiment devenu monnaie courante. Si c’est ça, le football, et si c’est comme ça que les buts vont être marqués, alors je trouve tout cela beaucoup moins intéressant », a déclaré le journaliste.

« Ce qui n’enlève rien au fait que notre grand ami Ter Stegen est bien sûr une mauviette. Vraiment, il n’ose tout simplement pas sortir », lâche-t-il sèchement. Ter Stegen a tenté à plusieurs reprises de boxer le ballon, mais sans conviction selon Driessen.

« Je comprends très bien que Manuel Neuer ait été pendant tout ce temps le gardien numéro un de l’Allemagne », poursuit le journaliste. « Il est d’une classe au-dessus. »

Son collègue Mike Verweij trouverait étrange que le but de Van Dijk soit refusé pour une poussette de Brobbey. « Si une telle faute se produit au milieu de terrain, tout le monde dit : laissez jouer », a expliqué Verweij.

Driessen ajoute à cela : « On peut discuter pour savoir s’il a réellement été déséquilibré. Je ne le pense pas, parce que Ter Stegen est tout simplement un mollasson sur ce point. » En réalité, le but a toutefois été annulé pour un hors-jeu de Brobbey, comme l’a rapporté Kicker vendredi.