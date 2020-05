Valence - Gameiro : "La reprise ? Une bonne nouvelle"

L'attaquant de Valence est heureux de voir que la Liga va reprendre à partir du 11 juin prochain, après trois mois d'interruption.

Le gouvernement espagnol a donné son feu vert ce samedi pour la reprise de la , qui pourrait redémarrer le 11 juin prochain par le derby de Séville. Une bonne nouvelle pour l'attaquant tricolore de Valence, comme il l'a confié dans une interview à L'Equipe.

"C'est une bonne nouvelle pour nous, a-t-il ainsi affirmé. On a repris depuis deux semaines et demie et cela va nous permettre de retrouver les terrains, de reprendre du plaisir. Ce ne sera pas les mêmes ambiances, c'est sûr, mais c'est une bonne chose."

L'ancien joueur du PSG a également décrit la reprise des entraînements, qui ont d'abord été individuels : "La première semaine correspondait à la phase 1. On s'entraînait de façon individuelle avec un préparateur physique pour chaque joueur. On était trois sur le terrain, par tranches horaires, éloignés les uns des autres. On n'avait pas le droit de se passer le ballon."

"Les exercices sont devenus plus normaux"

A partir de la deuxième semaine, les contraintes se sont légèrement assouplies. "On a commencé avec des groupes de huit, neuf. Ça permet de reprendre un peu plus de plaisir, avec des exercices de possession, des petits matches. On retrouvait l'ambiance des camarades.

"On est encore dans cette phase-là. Les exercices sont devenus plus normaux, avec des contacts, des tacles... C'est du football, quoi. Si on reprend dans trois semaines, il va bien falloir qu'on reprenne tous ensemble à un moment donné."

Alors qu'il reste encore onze journées à disputer, Valence peut encore croire en une qualification pour la prochaine . Les hommes d'Albert Celades sont en effet 7e, à quatre points de la et de la 4e place.