Comme le rapporte kicker , un grand remaniement à Stuttgart après la saison en cours serait donc difficilement évitable, car la masse salariale est passée de 105 à 163 millions d’euros en l’espace de trois ans et devrait encore être nettement plus élevée cette saison.

Cela entre en collision avec les contrats courant jusqu’en 2028 de Jeff Chabot (28 ans), Maximilian Mittelstädt (29 ans), Josha Vagnoman (25 ans), Angelo Stiller (25 ans), Atakan Karazor (29 ans), Chris Führich (28 ans), Ermedin Demirovic (28 ans) et Ramon Hendriks (25 ans). À l’exception de Karazor, qui a perdu à la fois le brassard de capitaine et sa place de titulaire au début de cette saison, il s’agit exclusivement de potentiels titulaires.

Des prolongations de contrat avec tous les joueurs concernés « feraient exploser le budget », selon kicker. En outre, les joueurs sont désormais à un âge « où l’on peut commencer doucement à discuter de leur valeur de revente », écrit le magazine spécialisé.

Le VfB Stuttgart ne fait qu’une seule exception dans les négociations

Au moins avec Chabot, Stiller, Führich, Karazor, Mittelstädt, Vagnoman et Demirovic, qui aurait reçu une offre lucrative en provenance de Turquie, aucune discussion ne serait pour l’instant prévue avant janvier, selon le rapport. « Les dirigeants veulent observer de très près l’évolution des performances, et il est aussi question de visibilité financière », poursuit kicker.

Le VfB a réalisé un faible début de saison avec trois points en quatre matches. L’hiver devrait donc permettre de voir si les Souabes peuvent à nouveau se mêler à la lutte pour les places européennes. La tendance du moment devrait alors décider de la suite de la planification de l’effectif.

La seule exception devrait être Ramon Hendriks, avec qui les dirigeants autour du directeur sportif Fabian Wohlgemuth pourraient entamer plus tôt les négociations pour une prolongation de contrat, le Néerlandais ayant déjà suscité l’intérêt de nombreux clubs la saison dernière - dont le BVB.