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Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem
Traduit par

Va-t-il descendre ? Une nouvelle prévision concernant la sanction de Manchester City

Liverpool vs Manchester City
Liverpool
Manchester City
Premier League
Angleterre

Reconnu coupable de 114 chefs d'accusation sur 115

La sanction qui pourrait être infligée à Manchester City, en raison des infractions financières commises en Premier League, est devenue le sujet du moment.

Selon le journal « The Athletic », le club de Manchester City a été reconnu coupable de 114 chefs d'accusation sur les 115 retenus contre lui, en lien avec des infractions financières en Premier League entre 2009 et 2018.

Cela pourrait être sanctionné par tout, d'une lourde amende à une perte de points, en passant par le retrait des titres remportés durant cette période, voire une relégation.

De nombreuses voix se sont exprimées sur une situation qui a provoqué un grand tumulte dans le monde du football, parmi lesquelles celle de l'analyste expert en football international, Julio Maldonado « Maldini ».

Un des intervenants de l'émission « Tiempo de Juego » a commenté, dans la rubrique « Hora Maldini » : « Je pense que cela mérite une sanction dissuasive, car il y a beaucoup de parties lésées. »

Il a ajouté : « Je pense qu'ils leur infligeront une sanction de 50 points de pénalité, ou quelque chose comme ça, 50 points pour qu'ils puissent continuer à se battre dans les matchs, mais ils savent qu'ils seront relégués à la division inférieure. »

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