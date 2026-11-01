Après la victoire 4-2 de Stuttgart face au Bayer Leverkusen samedi, Maza et Bilal El Khannouss, joueur de Stuttgart, ont discuté dans les couloirs du stade. Undav s’est également mêlé à la conversation et, selon Bild a lancé au joueur de Leverkusen : « Va à Paris, mec, je ne veux plus jouer contre toi ! » Un compliment remarquable de la part de l’attaquant international à l’égard du joueur offensif de 20 ans : le Paris Saint-Germain est non seulement le numéro un en France depuis des années, mais aussi le tenant du titre en Ligue des champions.

Interrogé par Sky Undav a ensuite confirmé son analyse : « Avec Maza, Leverkusen possède un joueur exceptionnel. Il crée des espaces et remporte ses duels. » L’Algérien avait également convaincu sur le terrain : face à Stuttgart, il a été l’un des joueurs de Leverkusen les plus en vue et a marqué de la tête le but du 2-4.

Maza a même récemment été associé à un transfert au PSG. Selon le journaliste algérien Brahim Hanifi, le grand club français souhaiterait recruter le natif de Berlin « à tout prix ». De son côté, Sky a rapporté que le PSG pourrait entreprendre des démarches concrètes dès cet hiver pour faire venir Maza de Leverkusen. L’Algérien serait ainsi envisagé comme un possible remplaçant de Khvicha Kvaratskhelia, gravement blessé au genou et susceptible de manquer toute la saison.

La saison dernière déjà, Maza s’était fait remarquer avec l’Algérie lors de la Coupe d’Afrique des nations. À l’été 2025, le joueur offensif a quitté le Hertha BSC pour Leverkusen contre douze millions d’euros. Il y était aussi pressenti comme un possible successeur de Florian Wirtz. Cette saison, le joueur de 20 ans compte jusqu’ici quatre buts et trois passes décisives en douze matches officiels.

Lors de la cérémonie du Ballon d’Or, Maza a également terminé neuvième du classement du trophée Kopa, qui récompense le meilleur jeune joueur. Il a notamment reçu un vote de Lionel Messi en personne.

Maza aurait d’ailleurs aussi pu rejoindre le VfB Stuttgart en 2025. Mais le transfert ne s’était alors pas concrétisé. « Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles un club et un joueur ne parviennent souvent pas à s’entendre. À l’époque, cela n’a pas dépassé le stade d’une manifestation d’intérêt mutuelle », a expliqué Fabian Wohlgemuth, dirigeant du VfB, à Bild. Maza a choisi Leverkusen à la place, où il est encore sous contrat jusqu’en 2030.