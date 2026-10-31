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beIN Sports CONNECT
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✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale.
Les sujets de la semaine : que s’est-il passé à l’Union Berlin et au 1. FC Cologne ?
L’Union Berlin aborde ce match avec un bilan de deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Son résultat le plus récent est une défaite 0-5 à domicile contre Cologne en Coupe d’Allemagne. Auparavant, les Eisernen avaient obtenu un nul 1-1 contre Augsbourg et un autre 0-0 contre le Borussia Dortmund en Bundesliga. Sur ces cinq rencontres, l’Union n’a marqué que deux buts et en a encaissé sept.
Le 1. FC Cologne affiche deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Après sa nette victoire 5-0 contre l’Union Berlin en Coupe d’Allemagne, Cologne a fait match nul 0-0 contre Schalke 04 en Bundesliga. Sa seule défaite sur cette période est un revers 0-1 sur le terrain de l’Eintracht Francfort. Cologne a inscrit neuf buts et en a encaissé trois lors de ces cinq rencontres.
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Union Berlin - 1. FC Cologne : les compositions
Union Berlin vs Cologne Équipes probables
Onze de départ
Entraineur
- M. Lustrinelli
- R. Wagner
Union Berlin - 1. FC Cologne : la forme du moment
Union Berlin - 1. FC Cologne : le bilan des confrontations directes
Face à face
Union Berlin - 1. FC Cologne : les classements
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