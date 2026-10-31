Le match entre l’Union Berlin et le 1. FC Cologne débutera le 1er novembre 2026 à 15 h 30.

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Diffusion en streaming en Allemagne

SPOX vous explique dans cet article comment suivre la rencontre aujourd’hui en direct à la télévision et en streaming.

Union Berlin - 1. FC Cologne en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Le match de Bundesliga entre l’Union Berlin et le 1. FC Cologne est diffusé en direct sur DAZN. Vous pouvez suivre l’intégralité de la rencontre sur l’application DAZN ainsi que sur le site web.

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L’actualité de la semaine : que s’est-il passé du côté de l’Union Berlin et du 1. FC Cologne ?

L’Union Berlin aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires, deux matchs nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matchs officiels. Son résultat le plus récent est une défaite 5-0 à domicile contre Cologne en Coupe d’Allemagne. Auparavant, les Berlinois avaient obtenu un nul 1-1 contre Augsbourg et un autre 0-0 contre le Borussia Dortmund en Bundesliga. Sur ces cinq rencontres, l’Union n’a inscrit que deux buts et en a encaissé sept.

Le 1. FC Cologne affiche deux victoires, deux matchs nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matchs officiels. Après sa nette victoire 5-0 contre l’Union Berlin en coupe, Cologne a fait match nul 0-0 contre Schalke 04 en Bundesliga. Sa seule défaite sur cette période est un revers 1-0 sur le terrain de l’Eintracht Francfort. Cologne a inscrit neuf buts et en a encaissé trois lors de ces cinq rencontres.

Union Berlin - 1. FC Cologne : heure du coup d’envoi

Bundesliga - Journée 8 1 nov. 2026 - 09:30 Alte Foersterei

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