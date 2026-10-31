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Union Berlin - 1. FC Cologne en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Union Berlin vs Cologne
Union Berlin
Cologne
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En Bundesliga, l’Union Berlin affronte le 1. FC Cologne. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

Le match entre l’Union Berlin et le 1. FC Cologne débutera le 1er novembre 2026 à 15 h 30.

FrancemyCANAL
SuisseDAZN
CanadaFubo
Algérie, Maroc, Vietnam, TunisieShahid

Diffusion en streaming en Allemagne

DAZN

DAZN

Regarder ici

SPOX vous explique dans cet article comment suivre la rencontre aujourd’hui en direct à la télévision et en streaming.

Union Berlin - 1. FC Cologne en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Le match de Bundesliga entre l’Union Berlin et le 1. FC Cologne est diffusé en direct sur DAZN. Vous pouvez suivre l’intégralité de la rencontre sur l’application DAZN ainsi que sur le site web.

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L’actualité de la semaine : que s’est-il passé du côté de l’Union Berlin et du 1. FC Cologne ?

L’Union Berlin aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires, deux matchs nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matchs officiels. Son résultat le plus récent est une défaite 5-0 à domicile contre Cologne en Coupe d’Allemagne. Auparavant, les Berlinois avaient obtenu un nul 1-1 contre Augsbourg et un autre 0-0 contre le Borussia Dortmund en Bundesliga. Sur ces cinq rencontres, l’Union n’a inscrit que deux buts et en a encaissé sept.

Le 1. FC Cologne affiche deux victoires, deux matchs nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matchs officiels. Après sa nette victoire 5-0 contre l’Union Berlin en coupe, Cologne a fait match nul 0-0 contre Schalke 04 en Bundesliga. Sa seule défaite sur cette période est un revers 1-0 sur le terrain de l’Eintracht Francfort. Cologne a inscrit neuf buts et en a encaissé trois lors de ces cinq rencontres.

FCU

FCU - Forme

RJK
V0-1
ELV
V1-0
BVB
N0-0
FCA
N1-1
KOE
D5-0
But marqué (encaissé)
3/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
KOE

KOE - Forme

FCK
N2-2
BMG
V2-1
SGE
D1-0
S04
N0-0
FCU
V5-0
But marqué (encaissé)
9/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Union Berlin - 1. FC Cologne : heure du coup d’envoi

crest
Bundesliga - Journée 8
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Union Berlin - 1. FC Cologne : compositions d’équipe

Union Berlin vs Cologne Équipes probables

4-2-3-1
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
Formation
Cologne crest
Cologne
KOE
4-2-3-1
F. RoennowF. RoennowL. QuerfeldL. QuerfeldT. RotheT. RotheZ. Van Den BoschZ. Van Den BoschJ. HabererJ. HabererM. AebischerM. AebischerL. BurcuL. BurcuA. SchaferA. SchaferW. JeongW. JeongR. KhediraR. KhediraT. SkarkeT. SkarkeM. SchwaebeM. SchwaebeL. LochoshviliL. LochoshviliS. SebulonsenS. SebulonsenJ. Simpson-PuseyJ. Simpson-PuseyB. SosaB. SosaM. MooreM. MooreL. MainaL. MainaT. KraussT. KraussS. El MalaS. El MalaI. Bergmann JohannessonI. Bergmann JohannessonM. BuelterM. Buelter
Cologne crest
Cologne
KOE
4-2-3-1
Union Berlin

Onze de départ

Cologne

Entraineur

  • M. Lustrinelli
  • R. Wagner

Union Berlin - 1. FC Cologne : forme récente

FCU

FCU - Forme

RJK
V0-1
ELV
V1-0
BVB
N0-0
FCA
N1-1
KOE
D5-0
But marqué (encaissé)
3/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
1/5
Les deux équipes ont marqué
1/5
KOE

KOE - Forme

FCK
N2-2
BMG
V2-1
SGE
D1-0
S04
N0-0
FCU
V5-0
But marqué (encaissé)
9/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Union Berlin - 1. FC Cologne : bilan des confrontations directes

Face à face

Union BerlinNulCologne
2
1
2
DFB-Pokal
Cologne badge
Cologne
KOE
5
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
FDM
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
Cologne badge
Cologne
KOE
2
FDM
Bundesliga
Cologne badge
Cologne
KOE
0
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
1
FDM
Bundesliga
Cologne badge
Cologne
KOE
3
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
FDM
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
Cologne badge
Cologne
KOE
0
FDM
7Buts marqués10
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué2/5

Union Berlin - 1. FC Cologne : les classements

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
8620266+2020
V
V
V
N
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
8521125+717
D
V
N
N
V
3
FribourgFribourgSCF
85121810+816
V
D
D
V
N
4
RB LeipzigRB LeipzigRBL
85032211+1115
V
V
D
V
D
5
Werder BrêmeWerder BrêmeSVW
84311714+315
V
V
N
N
V
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
D
D
V
V
V
7
ElversbergElversbergELV
84131616013
V
D
V
D
N
8
MayenceMayenceM05
83141717010
D
D
V
D
V
9
AugsbourgAugsbourgFCA
82331815+39
D
N
D
N
D
10
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
83051415-19
V
D
D
V
D
11
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
D
V
V
D
D
12
PaderbornPaderbornSCP
823369-39
N
V
N
D
V
13
HambourgHambourgHSV
7304616-109
D
V
V
V
D
14
CologneCologneKOE
7223811-38
N
D
V
D
N
15
Eintracht FrancfortEintracht FrancfortSGE
72231017-78
D
V
D
N
V
16
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
D
N
D
D
N
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
7133618-126
N
N
V
D
D
18
M'GladbachM'GladbachBMG
81161122-114
N
V
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Barrage Relégation
Relégation

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