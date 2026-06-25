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Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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Une vive altercation avec l'arbitre… Vinícius réagit à l'annulation de son but par une remarque cinglante

Écosse vs Brésil
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É.-U.

Il a inscrit un doublé lors de la victoire contre l'Écosse.

Une décision arbitrale a provoqué la colère du Brésilien Vinícius Júnior lors du match opposant son équipe nationale à l'Écosse, tôt ce jeudi matin, lors de la troisième journée de la phase de groupes.

La Seleção l’a emporté 3-0 grâce à un doublé de Vinícius Júnior (7^e et 45+3^e) et à une réalisation de Matheus Cunha, prenant ainsi la tête du groupe avec 7 points, devançant le Maroc à la différence de buts.

Après avoir ouvert le score, l’attaquant a immédiatement enchaîné une nouvelle tentative conclue sous les ovations du public, mais l’arbitre a annulé la réalisation, provoquant la colère du joueur brésilien.

L’incident est survenu à la 22e minute, lorsque l’arbitre mexicain César Ramos a refusé la réalisation du Brésilien.

Selon le journal « AS », l’attaquant aurait lancé à l’arbitre : « C’est une honte ». Visiblement frustré, il a alors engagé une vive altercation verbale avec M. Ramos.

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L’action avait commencé par une faute écossaise dans sa propre moitié de terrain. Vinícius, profitant de la confusion défensive, a contourné le tacle de Hendry avant de pénétrer dans la surface et de conclure d’une frappe puissante à ras de terre.

L’arbitre mexicain César Ramos a dans un premier temps validé la réalisation, avant de revenir sur sa décision après avoir consulté les images et jugé que Vinícius avait touché le pied du défenseur écossais.

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