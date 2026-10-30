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FBL-AWARD-BALLON D'OR-2021AFP
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

Une vision perçante : le représentant de l'Arabie saoudite figure sur une liste exceptionnelle dans le vote du Ballon d'Or

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Kane a décroché le trophée avec une faible avance sur Mbappé

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Le journal « L'Équipe » a révélé, ce vendredi soir, les noms de 4 membres du jury de vote du Ballon d'Or 2026 qui ont réussi à sélectionner les dix joueurs ayant occupé les premières places du classement final, sans toutefois en trouver l'ordre exact.

La liste comprenait le Canadien Neil Davidson, journaliste au journal « The Globe and Mail », le Saoudien Khaled Al-Arafa, représentant de la plateforme « Thmanyah », le Gallois Paul Abbandonato, journaliste à « Media Wales » et « Trinity Mirror », ainsi que le Français Vincent Garcia, rédacteur en chef du magazine « France Football ».

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Le vote de Garcia s'est classé au quatrième rang parmi les votes les plus proches du classement final ; il avait placé Kylian Mbappé en première position, mais le prix est finalement revenu à l'Anglais Harry Kane, attaquant du Bayern Munich.

Kane a dominé le classement après une saison exceptionnelle, au cours de laquelle il a inscrit 73 buts avec le club et la sélection, tandis que Mbappé a brillé avec le Real Madrid, et que Yamal a continué d'affirmer son statut parmi les plus grands talents du football mondial.

Kvaratskhelia a également joué un rôle marquant dans le sacre du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, tandis que Haaland a poursuivi son éclat avec Manchester City, et qu'Olise a livré une saison remarquable avec le Bayern Munich.

Le vote du Ballon d'Or réunit 100 journalistes spécialisés, chacun choisissant les 10 meilleurs joueurs, selon un système attribuant 15 points au premier, puis 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 et un point.

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